מחממים מנועים לקראת אירוויזיון 2026: נשיא רשות השידור האיסלנדית, סטפן יון הפשטיין, קורא באופן פומבי להדיח את ישראל מתחרות האירוויזיון בשנה הבאה, בדומה לחרם על רוסיה בו דבקה התחרות מאז הפלישה לאוקראינה ב-2022.

בטור דעה שפרסם באתר האיסלנדי Vísir מגדיר הפשטיין את נקודה זו בזמן כ"רגע האמת של האירוויזיון", ומסביר כי כל עוד ישראל ממשיכה בפעולות צבאיות בעזה וגופים בינלאומיים שונים עדיין חוקרים פשעי מלחמה בהם חשודה ישראל, ההשתתפות של ישראל באירוע מוזיקלי שמקדם את "ערכי השלום, האחדות והכבוד לזכויות אדם" לא יכולה להתאפשר.

