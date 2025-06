מרטין אסטרדאל, מי שהיה המפקח על תחרות האירוויזיון מאז 2020, הודיע על פרישה מתפקידו בתחרות השירים האירופאית. את ההודעה על פרישתו פרסם איגוד השידור האירופי היום (שישי), שלא סיפק סיבה ספציפית לפרישה של אסטרדאל.

אסטרדאל הגיע לאירוויזיון בשנים מאתגרות ורוויות דרמה: ב-2020 התחרות בוטלה בגלל מגפת הקורונה שהייתה אז בשיאה. גם אחרי תקופת הקורונה ניצב אסטרדאל בפני אתגרים משמעותיים: ב-2024 ו-2025 נרשמה מחאה חסרת תקדים נגד השתתפות ישראל באירוויזיון, בשל המלחמה המתמשכת בעזה. במסגרת תפקידו כמפקח התחרות אסטרדאל אחראי גם על ארגון ההצבעות למתמודדים, ולכן נתפס בעיני רבים כ"אשם" בהעפלה של ישראל למקום השני בתחרות השנה - הישג שהפתיע רבים.

| The EBU announce that Martin Österdahl will officially step down as the Executive Supervisor of #Eurovision.



Martin has faced major backlash over the past few years, which saw fans campaign for this change… and they’ve listened.



