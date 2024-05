אחרי המסר ה"מוצפן" נגד ישראל, המתמודדת האירית מטפסת בהימורים. במבי ת'אג, המתמודדת האירית באירוויזיון 2024 במאלמו, ניצבת כעת במקום השביעי בטבלאות ההימורים של התחרות האירופאית - וישראל, מתחתיה, יורדת למקום השמיני בטבלה.

ביום רביעי האחרון הופיעה במבי ת'אג בחזרה שנייה לקראת התחרות. צופים חדי עין שמו לב לפרט מעניין באיפור שלה: רצף קווים ונקודות שמופיעים לצד עינה הימנית של הזמרת. מדובר בכתב אירי עתיק בשם Ogham ("אוגם"), ומי שישווה את הכתב על פניה של הזמרת לאנגלית, יבין שלמעשה המסר אותו בחרה להעביר הוא המילה Ceasefire, הפסקת אש. כידוע, מחאה פוליטית והתבטאויות פוליטיות אסורות מעל במת האירוויזיון. ישראל, כזכור, נאלצה לשנות את מילות השיר המקורי שהגישה, October Rain, לאחר שנתפסו ככאלה שעוסקות ב-7 באוקטובר.

בינתיים, למרות הירידה בטבלה, נראה שגולן עושה רושם חיובי מאוד על הגורמים הלא-ישראליים בתחרות. החזרה השנייה של עדן הסתיימה אתמול (שישי) בדמעות של התרגשות מצדה ובמחיאות כפיים של עובדי ההפקה במקום, לפי התאגיד. אנשי המשלחת הישראלית שנחתו עמה השבוע במאלמו שוודיה, מרוצים מאוד מהתוצאה.

"בדיוק סיימנו את החזרה השנייה שלנו כאן במאלמו"', מסרה אתמול גולן, "אני מוצפת ברגשות ולא יכולה לחכות להראות לכם את ההופעה הזו, שעבדנו עליה כל כך קשה בחודשים האחרונים. קשה לי להיות רחוק מהמדינה שלנו בזמנים הקשים האלו, אבל התמיכה שלכם נותנת לי את הכוח שאני צריכה כדי לתת את הביצוע הטוב ביותר בחצי הגמר. אוהבת את כולכם. שבת שלום".

Eden Golan had her final rehearsal today ahead of her Eurovision performance next week, under heavy security amid major planned protests and a high threat level.



Her live vocals are truly incredible. Is that what anyone's voting on?



Israel ranked 8 out of 37 in the betting odds pic.twitter.com/Qszq7uDwaR