תאגיד השידור הישראלי "כאן" פנו לאיגוד השידור האירופי ולגוף השידור השוודי במחאה על קריאות הבוז אתמול (רביעי) כלפי עדן גולן. כזכור, בזמן החזרה הגנרלית לחצי הגמר השני של אירוויזיון 2024, שייערך היום, נשמעו בקהל קריאות בוז לעברה של הזמרת הישראלית. "בכאן ביקשו מאיגוד השידור ומ-SVT לפעול למניעת אירועים מסוג זה, ודרשו לאפשר לישראל התמודדות הוגנת", נכתב בהודעה של התאגיד הישראלי.

מול קול המחאה שמגיע מישראל, יש מי שמצדיקים את המעשה המכוער ואת קריאות הבוז. "אוי זה בטח כל כך קשה לעדן גולן לעלות על הבמה ולחטוף קריאות בוז, מסכנים ישראל", כתב גולש אחד בציניות, "וומפ וומפ! תצעקו לה בוז חזק יותר". "הולך לישון בידיעה שעדן גולן הולכת לחטוף קריאות בוז כל כך חזקות מחר, אומייגד", כתבה צייצנית נוספת בליווי תמונה של המתמודדת האירית, במבי ת'אג, צוחקת. "כל הכבוד לקהל הערב, לעדן גולן מגיעות קריאות הבוז", כתב אחר אתמול.

I disagree with threatening, mocking and calling Eden Golan names, but I do not see any problem with booing Israel during their Eurovision performance.



It’s Israel that’s being booed, not Eden.