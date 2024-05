אלפים מוחים הערב (חמישי) במאלמו שוודיה, בזמן שעדן גולן מבצעת את החזרה הגנרלית השלישית לקראת חצי גמר האירוויזיון שיתקיים הערב. המחאה האנטי-ישראלית, במסגרתה נצפתה גם גרטה טונברג עם כאפייה, נערכת על רקע האישור שהעניקה עיריית מאלמו למפגינים פרו-פלסטינים שהיו שמחים לראות אותנו מחוץ לתחרות, לקיים הפגנות גדולות.

כמקובל כבר במחאות מהסוג, המחאה מלאה בקריאות לשחרור פלסטין "מהנהר ועד הים" ומחזיקים שלטים עם טענות לרצח עם שישראל מבצעת ברצועת עזה. הפגנה פרו-ישראלית עתידה להיות מאורגנת במקום בתגובה בשעה הקרובה.

הפגנה נגד ישראל | צילום: JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

עדן גולן כאמור ביצעה שוב את "הוריקן" על הבמה בחזרת ה"משפחות" ובזמן הביצוע נערכה מעין "מלחמה" בין קריאות בוז לגולן ומחיאות כפיים רועשות לתמיכתה. מוקדם יותר היום דיווחנו לכם שתאגיד השידור הישראלי "כאן" פנו לאיגוד השידור האירופי ולגוף השידור השוודי במחאה על קריאות הבוז אתמול כלפי הנציגה הישראלית. "בכאן ביקשו מאיגוד השידור ומ-SVT לפעול למניעת אירועים מסוג זה, ודרשו לאפשר לישראל התמודדות הוגנת", נכתב בהודעה של התאגיד הישראלי.

The big pro Gaza protest now under way in Malmo pic.twitter.com/IALv0wXLAr — Daragh Brophy (@DaraghBroph) May 9, 2024 Big anti-Israel protest in Malmo, Sweden, ahead of the Eurovison contest tonight which features the Israeli singer Eden Golan pic.twitter.com/TceShiMCOz — Guy Elster (@guyelster) May 9, 2024

עיניהם של אינספור מעריצים בישראל ובעולם נשואות לחצי הגמר השני היום, גם כדי לצפות בתחרות האירוויזיון וגם כדי לגלות האם צפויות פרובוקציות נוספות במהלך התחרות. כזכור, במהלך שידור חצי הגמר הראשון ביום שלישי עלה הזמר השוודי אריק סעדה לבמה עם כאפייה פלסטינית קשורה לידו. תאגיד השידור האירופאי הבהירו כי הם מצרים על החלטתו להכניס פוליטיקה לאירוויזיון, והוא, מנגד, היתמם: "לא חשבתי שיום אחד הכאפייה הזאת תהפוך לסמל פוליטי".

סעדה הוא לא היחיד שמחה על הבמה: פרד לאונה, אחד הנגנים של המתמודדים האוסטרליים Electric Fields, סיפר אחרי ההופעה: "חצי העיגול על החזה שלי הוא אבטיח (כמו אימוג'י האבטיח, שהפך מזוהה עם דגל פלסטין). 200 מיליון איש צפו וחגגו בזמן שילדים חפים מפשע, אמהות ואבות מתים באלפיהם ברצח עם. אני בקטע של אנשים יהודים. ישראל זה לא יהדות. ישראל לא מייצגת את העם היהודי. אני לא בקטע של פאקינג רצח עם".