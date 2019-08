שנות ה-90: תוצאות מצעד העשור

לקראת מצעד העשור המתקרב, mako וגלגלצ הזמינו את הקוראים והמאזינים לבחור מחדש את השירים הכי אהובים של העשורים הקודמים. ההצבעה למצעד שנות ה-90 הסתיימה השבוע, והיום הושמעו 100 השירים הנבחרים במשדר מיוחד שהתחיל ב-8 בבוקר בגלגלצ ונמשך 10 שעות. בתום המשדר הוכתר "I Don't Want to Miss a Thing" של להקת אירוסמית' כשיר העשור של שנות ה-90. בימים אלה ממשיכות ההצבעות למצעד שמסכם את העשור הראשון של שנות ה-90. תוצאותיו יתפרסמו ב-30.8 (שישי) במשדר מיוחד בגלגלצ. בהמשך תיפתח ההצבעה הגדולה למצעד של העשור הנוכחי. בשבועות האחרונים שודרו המצעדין שמסכים את שנות ה-70 ושנות ה-80. הקלאסיקה שנבחרה בתור שיר העשור של הסבנטיז היא "Let It Be" של הביטלס בעוד ש"Take On Me" של להקת A-Ha הוכתר כשיר העשור של האייטיז. ניתן להצביע למצעדי העשור דרך האתר. להאזנה לכל שירי המצעד לחצו כאן {title}





