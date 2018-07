שניים מחייליו של "אל צ'אפו" נמלטו מהכלא מחופשים לשוטרים

A post shared by Koncrete Flava (@koncreteflava) on Jul 20, 2018 at 7:18am PDT בזמן שרבים מחכים לתחילת משפטו של חואקין "אל צ'אפו" גוזמן בנובמבר הקרוב, אנשיו של ראש קרטל הסמים האכזרי ממקסיקו ממשיכים להעסיק את כוחות הביטחון של מקסיקו וארה"ב, והכותרות הראשיות במדינה המרכז אמריקאית עוסקות בימים האחרונים רק בדבר אחד: בריחתם מהכלא של שניים מחברי הקרטל של "אל צ'אפו" בדרך שהשפילה והביכה את כוחות המשטרה המקומיים. הבריחה התרחשה ביום ראשון האחרון, אחרי שחוליאן גרימאלדי וקרלוס חסוס סלמון - שני אסירים שנחשבים למסוכנים ואלימים, הצליחו לברוח מבית הכלא במחוז סילנואה שבצפון מקסיקו. אחד מהשניים היה "המוציא לפועל הכלכלי" של "אל צ'אפו" ונחשב לבכיר בארגונו. הבריחה התרחשה בשעה 3 לפנות בוקר כשהשניים הצליחו להשיג מדי שוטרים, בלבלו את 6 השוטרים ששמרו עליהם, עלו על כלי רכב שחיכו להם מחוץ כלא ונמלטו מהדלת הראשית. "בשעה שלוש לפנות בוקר שמנו לב ששני אסירים חסרים, ואנחנו חוששים שבמהלך הבריחה הזו היו מעורבים גם גורמים מתוך הכלא בגלל האופן שבו הם נמלטו", סיפר לכלי התקשורת פרמין הרננדז, האחראי על הביטחון הציבורי בסילנואה. "יחד עם שני האסירים נעלמו גם שני סוהרים, ואנחנו משוכנעים שהם מעורבים בהימלטות. הבריחה 'עברה חלק' בגלל האופן בו היו לבושים הארבעה, ובמצלמות האבטחה ניתן לראות 4 גברים לבושים כשוטרים עוזבים את המקום". בתחילה הרננדז סירב למסור את שמותיהם של שני האסירים הנמלטים, אך על פי העיתונות המקומית אחד מהם הוא כאמור אותו גרימלדי אשר מילא תפקיד בכיר בקרטל של "אל צ'אפו", והיה עצור עקב השתתפותו במארב שבוצע נגד צבא מקסיקו במהלכו נהרגו חמישה חיילים ונפצעו 10. הוא נכלא בחודש פברואר האחרון ועומדים נגדו אישומים של אלימות ונשיאת נשק שנמצא בבלעדיות אצל צבא מקסיקו. עיריית סילנואה ביקשה בעבר להעביר את גרימלדי לכלא בעל סיווג בטחוני גבוה יותר - אך הוא ערער על כך, ניצח ונשאר בבית הכלא המקומי ממנו כאמור נמלט. A post shared by TONY윤호림 (@tonyyounholim) on Jul 22, 2018 at 8:44am PDT האסיר השני שנמלט יחד עם גרימלאדי חיכה למשפטו באשמת מעורבות בהתקפה שהתרחשה ביולי 2012 נגד כוחות משטרה מקומיים - אירוע בו נהרגו 7 שוטרים. כרגע למשטרה המקומית אין קצה חוט לאן נעלמו השניים ומה קורה עם שני הסוהרים אשר עזרו להם להימלט, אבל זה כנראה רק עניין של זמן עד שהשניים הללו ישובו לככב בכותרות העיתונם במקסיקו, ולא מסיבות טובות. {title}





