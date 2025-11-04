ניסיון חיסול בחדרה: גבר כבן 20 נפצע בפיצוץ רכב

בשעה 22:03 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על פיצוץ רכב בעיר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים הלל יפה את הקורבן, כשהוא עם כוויות בגופו. שוטרי תחנת חדרה וחבלן הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים.

חצי שעה קודם, רימון רסס נזרק לעבר חצר בית ברחוב מרזוק שבאשדוד, נגרם נזק לרכוש אולם איש לא נפגע. על פי החשד מדובר בסכסוך בין עבריינים. לפני כן, באשקלון, שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נורו בעת ששהו סמוך לגן שעשועים ברחוב משה ובר שבעיר. על פי החשד רעול פנים, רכוב על קטנוע גנוב, ירה לעברם למעלה מעשרה כדורים ונמלט מהמקום. היעד לחיסול על פי החשד הוא בכיר לשעבר בארגון של בני שלמה.