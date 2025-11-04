2 גברים נורו באשקלון: "הוא ירה צרורות והחליף מחסנית"

שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נורו הערב (שלישי) בעת ששהו סמוך לגן שעשועים ברחוב משה ובר שבאשקלון. על פי החשד רעול פנים, רכוב על קטנוע גנוב, ירה לעבר השניים למעלה מעשרה כדורים ונמלט מהמקום.

השניים נפצעו באורח קל ופונו לבית החולים ברזילי שבעיר לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה רבים זרמו לזירת הירי ואספו ממצאים וסרטוני מצלמות אבטחה כדי להתחקות אחר היורה ומי ששלח אותו. במשטרה מעריכים כי מדובר בניסיון רצח כפול על רקע סכסוכים בין כנופיות פשע בעיר.

בשבועות האחרונים סצנת הפשע אשקלון התעוררה. אירעו מספר ניסיונות חיסול וזריקות מטענים ורימוני רסס לעבר בתים וכלי רכב. רק אמש, נורה, נדקר והותקף באכזריות ברחוב חובבי ציון שבעיר העתיקה גבר בן 29, תושב ראשון לציון. הוא פונה במצב קשה על ידי פרמדיקים של מד"א לבית החולים ובמשטרה בודקים אם יש קשר בין שני המקרים.