2 גברים נורו באשקלון: "הוא ירה צרורות והחליף מחסנית"
השניים, בשנות ה-30 לחייהם, נורו בעת ששהו סמוך לגן שעשועים ברחוב משה ובר שבעיר. עובר אורח תיאר איך רעול פנים ירה לעברם ונמלט מהמקום. "היה לו מעצור, אחרת הוא היה מחסל את שניהם"
שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נורו הערב (שלישי) בעת ששהו סמוך לגן שעשועים ברחוב משה ובר שבאשקלון. על פי החשד רעול פנים, רכוב על קטנוע גנוב, ירה לעבר השניים למעלה מעשרה כדורים ונמלט מהמקום.
השניים נפצעו באורח קל ופונו לבית החולים ברזילי שבעיר לקבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה רבים זרמו לזירת הירי ואספו ממצאים וסרטוני מצלמות אבטחה כדי להתחקות אחר היורה ומי ששלח אותו. במשטרה מעריכים כי מדובר בניסיון רצח כפול על רקע סכסוכים בין כנופיות פשע בעיר.
בשבועות האחרונים סצנת הפשע אשקלון התעוררה. אירעו מספר ניסיונות חיסול וזריקות מטענים ורימוני רסס לעבר בתים וכלי רכב. רק אמש, נורה, נדקר והותקף באכזריות ברחוב חובבי ציון שבעיר העתיקה גבר בן 29, תושב ראשון לציון. הוא פונה במצב קשה על ידי פרמדיקים של מד"א לבית החולים ובמשטרה בודקים אם יש קשר בין שני המקרים.
"היינו בטוחים שמדובר בפיגוע", סיפר תושב אשקלון שהיה הערב במקום. "הוא ירה צרורות והחליף מחסנית. היה לו מעצור באקדח, אחרת הוא היה מחסל את שניהם. היה להם מזל גדול", הוסיף על המתנקש, שכאמור נמלט.