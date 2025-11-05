"אני רק זוכר שהוא רץ לעבר המרפסת ורצה לקפוץ"

פרטים חדשים על פרשת הדוגמנית החשודה ברצח שלום ניסים יחד עם שלושה גברים נוספים. אחד החשודים: "היא יצרה איתי קשר בפייסבוק והזמינה אותי אליה הביתה". גורם בכיר במשטרה חשף: "אנחנו קרובים מאוד לפענח את הרצח"

הדוגמנית לין פאר, שחשודה ברצח שלום ניסים יחד עם שלושה גברים נוספים שנעצרו בפרשה, היא זו שיזמה על פי החשד את מסיבת הסמים בביתה.

"כמה ימים לפני המסיבה היא יצרה איתי קשר בפייסבוק והזמינה אותי אליה הביתה", סיפר אחד החשודים לחוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה חמורה במשטרת מרחב השרון החוקרת את פרשת הרצח. "הייתי בטוח שהיא תביא חברות שלה דוגמניות, שנעביר ערב בסבבה. אבל כשהגעתי היא הייתה לבד עם עוד שני גברים שלא הכרתי, התאכזבתי מאוד. היו שם רק סמים".

לדבריו, במהלך מסיבת הסמים שלום הסתכסך עם אחד החשודים שהיה חייב לו כמה עשרות אלפי שקלים, אבל לטענתו הוא לא זוכר מי דקר אותו. "אני רק זוכר שהמנוח רץ לעבר המרפסת ורצה לקפוץ. הוא היה כנראה תחת השפעת סמים. כולנו ניסינו למנוע ממנו לקפוץ אבל הוא נפל", טען החשוד. חשוד אחר טען בחקירתו: "כל ההיכרות שלי איתה הייתה על רקע מיני ושימוש בסמים".

החוקרים ערכו בימים האחרונים עימותים בין פאר לשניים מהחשודים המרכזיים בפרשת הרצח. היא הפלילה את כל המעורבים ברצח וטענה להגנתה: "לא רצחתי אותו, לא דקרתי ולא זרקתי אותו מהמרפסת. אני זוכרת הכל. לא לקחתי סמים". גורם בכיר במשטרה חשף: "אנחנו קרובים מאוד לפענח את הרצח ומה קרה בדירה באותם רגעים קריטיים".

לין פאר במעצר

החוקרים בודקים חשד, כפי שחשפנו לראשונה ב-mako, שהמעורבים עשו 'כיפה אדומה' לניסים מאחר ואחד החשודים שאותו הכיר היטב חייב לו כסף. החוקרים קיבלו את הטלפון של פאר באישורה כדי לבדוק את מערכת היחסים שלה עם החשודים והאם ידעה על כך שניסים היה מסוכסך עם אחד החשודים.