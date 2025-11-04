בית משפט השלום בפתח תקווה האריך הבוקר (שלישי) בשישה ימים נוספים את מעצרה של הדוגמנית לין פאר, שעצורה בחשד לרצח בצוותא של שלום ניסים יחד עם שלושה חשודים נוספים, בר אוטמזגין, מאור אלישע ודוד קריכלי.

זו הפעם הרביעית שמעצרה של פאר הוארך. התיק מלווה על ידי פרקליט בכיר מפרקליטות מחוז מרכז, והחוקרים העבירו את חומרי החקירה לעיונו וקיבלו הערות שונות להשלמות חקירה בתיק.

היום הוארך בין היתר מעצרו של קריכלי בשישה ימים. סנגורו טען במהלך הדיון כי קריכלי הכיר את פאר כמה ימים לפני הרצח כאשר יצרה איתו קשר בפייסבוק וכי ההיכרות ביניהם היא על רקע מיני ושימוש בסמים.

נכון לעכשיו אין למשטרה דוח נתיחה סופי של הגופה לגבי סיבת המוות, אך ידוע כי ניסים לא מת מהדקירה אלא מהנפילה מהמרפסת.

החוקר ביקש להאריך את מעצר החשוד בעשרה ימים. סנגורו טען מנגד: "החשודה מסרה מספר גרסאות. יש לה אינטרס מובהק לחלץ עצמה מהאירוע".

חוקרים עימתו מספר פעמים בין פאר לבין שניים מהחשודים ברצח, עימותים שתועדו בחדר החקירות במשרדי היחידה למלחמה בפשיעה חמורה במשטרת מרחב השרון. במהלך עימות שנערך בין פאר לשניים מהחשודים היא הטיחה בהפ שהם אלה שרצחו את שלום - וזרקו את גופתו מהחלון בקומה השנייה בביתה שבפתח תקווה.

ניסים

באחד העימותים, במהלכו פאר הייתה נחרצת, היא הטיחה לעבר החשודים: "אתה יודעים טוב מאוד מה קרה בדירה. אתם ריססתם, דקרתם אותו וזרקתם אותו מהמרפסת. השתמשתם בסמים, ידעתם מה אתם עושים, אל תשקרו - תספרו את האמת. בן אדם מת פה סתם". אחד החשודים צעק אז על הדוגמנית: "את אשמה בכל מה שקרה בדירה. את מנסה לנקות המצפון שלך, אבל אנחנו יודעים מה האמת". זאת בעוד חשוד שני הטיח בה: "דקרת אותו. את משקרת ומנסה להפיל עלינו תיק".

פאר, אחת המתלוננות הראשונות נגד סוכן הדוגמניות שי אביטל, השיבה אז: "אתם שקרנים. אין לכם בושה לשקר ולהגיד שאני דקרתי אותו. בגללכם הוא קפץ מהמרפסת, אתם דקרתם אותו".

חשוד שלישי, המיוצג על ידי עו"ד שי רודה, הכחיש כל קשר לרצח וטען שבזמן שהוא אירע הוא נרדם באחד החדרים בדירה, עקב שימוש בסמים.