שבועיים לאחר שנחשפה פרשת הרצח של שלום ניסים בפתח תקווה, שבמרכזה עמדה מי שהוגדרה "דוגמנית מוכרת". הותר היום (ראשון) לפרסום כי מדובר בלין פאר. היא נעצרה יחד עם דוד קריכלי, מאור אלישע ובר אוטמזגין. ממצאי החקירה עלה כי היא הזמינה לביתה את המנוח ושלושת החשודים הנוספים, ובמהלך הערב התפתחה קטטה במקום. ניסים רוסס בגז מדמיע, נדקר ונפל מהקומה השנייה בבניין.

פאר נכנסה לתודעה הציבורית לאחר שידור פרק התוכנית "חשיפה", שבה חשפה מסכת התעללות מינית שהעביר אותה לדבריה סוכן הדוגמניות שי אביטל. הדוגמנית, אם חד הורית לילד בן 12, הייתה בין הנשים הראשונות שהסכימו לדבר בפנים גלויות על מה שעברו. "מחכה להגיד לו - תסתכל לי בעיניים, הרסת לי 8 שנים מהחיים", אמרה אז.

אלא שב-4 השנים שחלפו מאז פאר התרחקה מעולם הבידור, התמכרה על פי החשד לסמים, והסתבכה במספר אירועי אלימות - שהאחרון שביניהם נגמר במעצר בחשד למעורבות ברצח. "היא התאכזבה מאוד מסגירת התיק נגד שי אביטל", מספר מקורב אליה, "בשנים האחרונות המצב שלה הלך והדרדר. היא התנתקה מחברות שלה ונפלה לסמים קשים. הלכה עם אנשים שבחיים לא הייתה מתקרבת אליהם. היא לא השקיעה בעצמה, לא היה לה כסף לשופינג. הסמים גמרו אותה".

בשנה האחרונה התלוננה פאר נגד בן זוגה לשעבר בגין אלימות. הוא סיפר לחוקרים בחקירתו כי היא "אישה מאוד מסוכנת", וציין כי היא דקרה אותו בבטן לאחר שסירב לקנות לה סמים. מנגד, פאר טענה שהוא אנס ותקף אותה והוציאה נגדו צו הגנה. בן הזוג לשעבר עצור עד היום.

כמו כן, לפני כמה חודשים עלה במשטרה החשד כי פאר דקרה צעירה. אותה צעירה זומנה למסור עדות נגדה, אך סירבה.

ביקור לילי בבית עלמין

כפי שנחשף ב-mako, במסגרת חקירת רצח ניסים, לקחו חוקרי היחידה למלחמה בפשיעה החמורה במשטרת מרחב השרון את פאר לביקור לילי בבית העלמין שבו נקבר ניסים. מדובר בתרגיל שיחידות מיוחדות שומרות למקרי חירום, שבהם חקירות רצח נתקעות, ובעיקר כשמדובר באזרחים מן השורה שקל מאוד לשחק על המצפון שלהם ולגרום להם להיפתח.

שלום ניסים ז"ל

"בן אדם נרצח בדירה שלך, תספרי את האמת. איפה המצפון שלך?", הטיחו החוקרים בפאר. פאר בתגובה ניסתה לברר מה יצא לה מזה והחוקרים רמזו שבהמשך יתחשבו בה. בסופו של דבר מסרה הדוגמנית גרסה שקידמה את החקירה, והחוקרים ערכו להם עימות עם אוטמזגין וקריכלי – שהטיחו בה שהיא משקרת.