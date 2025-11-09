נחת מחופשה בתאילנד - ונעצר בנתב"ג בחשד לניסיון רצח
עבריין שמתגורר ביישוב יוקרתי בשרון, נחת בנתב"ג אבל נעצר בחשד לניסיון רצח שאירע בשבוע שעבר בחדרה, במהלכו נפצע באורח בינוני גבר כבן 20, עמו יש לו סכסוך אישי. "זורם ביניהם דם רע מאוד כבר תקופה ארוכה"
עבריין מהשרון נחת הבוקר (ראשון) בנתב"ג מחופשה בתאילנד - ונעצר בחשד לניסיון רצח שאירע בשבוע שעבר בחדרה. לפי גורם במשטרה נבדקת מעורבותו בפיצוץ מכונית ברחוב עין הדבש שבעיר, במהלכו נפצע באורח בינוני גבר כבן 20 המוכר למשטרה.
העבריין ניצל בשנתיים האחרונות משני ניסיונות חיסול, ירי לעבר מכוניות ומטען חבלה שהתפוצץ בעת שרכבו חנה ליד ביתו. הוא מסוכסך על פי החשד עם הקורבן מחדרה במשך תקופה ארוכה וחשוד שניסה לסגור איתו חשבון.
במשטרה עדיין חוקרים אם מדובר במטען שהוצמד למכונית והופעל בשלט רחוק או שהמטען היה ברכב והתפוצץ עקב תקלה. נבדק גם החשד שעשו לאותו עבריין "כיפה אדומה" במטרה לחסלו.
העבריין שנעצר, שמיוצג על ידי עו"ד ג'קי סגרון, נלקח לחקירה במשטרת מרחב מנשה, אולם כעבור כמה שעות שוחרר. גורם במשטרה מציין כי "בין בינו לבין הקורבן זורם דם רע מאוד כבר תקופה ארוכה, כולל ניסיונות חיסול הדדיים. אנחנו בודקים את מעורבותו בניסיון החיסול. העובדה ששוחרר לא אומרת כלום - החקירה בתיק נמשכת".