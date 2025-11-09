עבריין מהשרון נחת הבוקר (ראשון) בנתב"ג מחופשה בתאילנד - ונעצר בחשד לניסיון רצח שאירע בשבוע שעבר בחדרה. לפי גורם במשטרה נבדקת מעורבותו בפיצוץ מכונית ברחוב עין הדבש שבעיר, במהלכו נפצע באורח בינוני גבר כבן 20 המוכר למשטרה.

העבריין ניצל בשנתיים האחרונות משני ניסיונות חיסול, ירי לעבר מכוניות ומטען חבלה שהתפוצץ בעת שרכבו חנה ליד ביתו. הוא מסוכסך על פי החשד עם הקורבן מחדרה במשך תקופה ארוכה וחשוד שניסה לסגור איתו חשבון.

במשטרה עדיין חוקרים אם מדובר במטען שהוצמד למכונית והופעל בשלט רחוק או שהמטען היה ברכב והתפוצץ עקב תקלה. נבדק גם החשד שעשו לאותו עבריין "כיפה אדומה" במטרה לחסלו.