שולחן מעץ אלון. כיסא משרדי שחור, עט פיילוט. קלסרים וקטלוגים בערימה, מעט פיצ'פקס, רמקולים, פקס. ספריית בילי לבנה ובה ספרים ותמונות משפחתיות. אין במשרד הזה שום רמז לכך שמדובר במקום שבו הפך אינגוואר קמפרד ממוכר גפרורים עני לאחד האנשים העשירים בעולם. אין במשרד הזה שום חותמת, שום סטייל או תחכום של מייסד אימפריית העיצוב המפורסמת. משרד פשוט של עובד פשוט. השנה, במקביל לפרידה מהמקים קמפרד שהלך לעולמו בגיל 91, מציינת הרשת 75 שנה להיווסדה. אז לקחנו מפתח אלן (שימו לב לסעיף מספר 21) והרכבנו רשימה של 41 חלקים קצת פחות מוכרים בקטלוג ההיסטורי של ענקית הריהוט השוודית. 1. ממש כמו מדד ה"ביג מק", ישנו גם מדד "ספריית בילי". כן, הספרייה הסטנדרטית שנמצאת בביתו של כל סטודנט/רווק/זוג/אדם על הפלנטה. האתר הכלכלי "בלומברג" טען שמהשוואת מחירי הספרייה במדינות שונות, ניתן ללמוד משהו על יוקר המחיה בהן. איפה נמצאת ישראל ביחס לזה? לפני תשע שנים ישראל דורגה כיקרה ביותר, ומאז ירשו את המעמד רפובליקה הדומיניקנית, מזרח אוסטרליה ומצרים, שבהן מוכרים את בילי ביותר ממאה דולר ליחידה. בצרפת, סלובקיה, ואיחוד האמירויות נרשמו בשנים האחרונות המחירים הזולים ביותר לספריית בילי - כ-40 דולר. כמו מדד הביג מק, מדד בילי | צילום: איקאה 2. טים זוידגיסט, מומחה הולנדי לפסיכולוגיה צרכנית, ערך ביקורים חוזרים בסניף איקאה בעיר מגוריו וניתח את השיטות שבהן הרשת גורמת לנו לקנות יותר, בהן המשחקייה שמעסיקה את הילדים ומאפשרת להורים להתרכז בקניות, העפרונות הקטנים שהרשת מחלקת ויוצרים תחושת מחויבות לקנייה. גם היעדר חלונות, אור יום ושעונים שמורים את השעה (טריק שנלקח מבתי קזינו) גורם לנו לאבד את תחושת הזמן ולשקוע בקניות. גם לחלוקת העפרונות יש חשיבה | צילום: איקאה 3. בסניפים שונים של איקאה ברחבי העולם הלקוחות מורשים לשכב, לנוח ואף לנמנם על מיטות התצוגה ללא כל הפרעה מצד עובדי הרשת. ב-2013 הגיעה אישה לחנות בנתניה, חשה ברע ונרדמה באחת המיטות. העובדים והקונים לא הפריעו את מנוחתה ורק שעות רבות לאחר מכן, עם סגירת החנות, ניגש המאבטח להעיר אותה. 4. הרבה דברים כבר סופרו על המיליארדר המנוח שהשאיר אחריו שלושה בנים שמנהלים כיום את החברה ובת מאומצת מנישואים ראשונים. הוא נולד למשפחה ענייה במחוז סמלאנד (Smaland) שבדרום שוודיה, מכר גפרורים כשהיה בן שש, קיבל קצת כסף מאביו בגיל 17 כצ'ופר על תעודה טובה למרות היותו דיסלקטי, ופתח את איקאה. התחיל למכור גפרורים כשהיה בן 7. איגוורד קמפרד, מייסד הרשת | צילום: איקאה 5. בתחילה מכר עטים, מסגרות וגרבוני ניילון ובהמשך עבר לרהיטים של יצרנים מקומיים. כשהחרימו אותו בשל המחירים הנמוכים שהציע ללקוחותיו, החל לייצר בעצמו את הרהיטים. לאחר שאחד העובדים התקשה להכניס שולחן לתא המטען ופירק את רגליו, נולד הרעיון לשווק את הרהיטים מפורקים באריזה שטוחה. והשאר היסטוריה. העובד לא הצליח להכניס את הרהיט לתא המטען | צילום: איקאה 6. מקור השם איקאה הוא ראשי התיבות של שם המייסד אינגוואר קמפרד, שם החווה שבה נולד – אלמְטָריד (Elmtaryd), ושם הכפר שבו גדל - אגונאריד (Agunnaryd). 7. משנת 1951 עבר הלוגו של איקאה 12 גלגולים. בשנת 1967 הוא אמנם התקבע על הסמל המסחרי שכולנו מכירים, אבל עד 1981 עוד התלבטו לגבי הצבעים. עבר 12 שינויים. לוגו איקאה | צילום: איקאה 8. 45 מיליארד דולר. זהו מחזור המכירות השנתי של איקאה בעולם, וכמעט מיליארד מבקרים מדי שנה נכנסים ל-419 סניפי הרשת הפרוסים ב-49 מדינות ברחבי העולם ומעסיקים כ-200 אלף עובדים. החנות הראשונה, אגב, נפתחה ב-1958 באלמהולט, העיירה הקטנה והמנומנת שבה נמצא מוזיאון איקאה. 9. ואם התגלגלתם לאלמהולט, נגלה לכם שהאטרקציה המגניבה ביותר במוזיאון איקאה היא סט מעוצב שבו תוכלו להצטלם - והתמונה תהפוך לעמוד שער של קטלוג איקאה בכיכובכם. A post shared by Fredrik Parkhagen (@frepark) on Jul 30, 2018 at 9:07am PDT 10. הקטלוג הראשון של איקאה פורסם ב-1951, ועד היום הודפסו 213 קטלוגים. כיום הוא מודפס ב-250 מיליון עותקים – פי שניים וחצי מכמות ספרי התנ"ך המודפסת בעולם בכל שנה. קטלוגים של איקאה | צילום: איקאה כורסה על שער הקטלוג מ-1951 | צילום: איקאה 11. מחפשים יעד קריר לחגים? תשקלו את מלון איקאה, שנמצא גם הוא בעיירה השוודית. המלון הוקם ב-1964 בסמוך לחנות הראשונה, כפתרון למבקרים שבאו מרחוק לעשות שופינג ונזקקו למיטה בסוף היום. הוא מעוצב ומרוהט כולו ברהיטי הרשת, אך בשונה מהבית שלכם, שעשוי לענות גם הוא על הסעיף הנ"ל, מהחלונות של המלון הזה תוכלו לחזות בנוף נורדי מושלג. A post shared by Milena Maciuszko (@milena_majlena) on Jan 15, 2018 at 11:53pm PST A post shared by Lissi (@oxfordone) on Jun 8, 2018 at 11:32am PDT A post shared by Audrey�� (@audreysaelin) on Aug 30, 2014 at 7:46am PDT 12. הגודל הסטנדרטי של סניף איקאה הוא 30 אלף מ"ר (כארבעה מגרשי כדורגל) המחולקים ל-52-50 חדרי תצוגה. חנות איקאה הגדולה ביותר בעולם נפתחה ב-2014 מחוץ לסיאול, בירת דרום קוריאה, וגודלה כ-59 אלף מ"ר. 13. המעצמה הצהובה-כחולה היא דווקא לא שוודיה, אלא גרמניה: 53 סניפים של איקאה פועלים בה, מספר הסניפים הגבוה ביותר במדינה אחת. 14. הסניף הראשון של איקאה בישראל נפתח באפריל 2001 בנתניה. ב-2011 פרצה שריפה בסניף, והוא נבנה מחדש תוך 10 חודשים – שיא עולמי במהירות הבנייה של סניף של הרשת. כיום יש בארץ סניפים גם בראשון לציון, קריית אתא ובאר שבע. 15. מדי בוקר, מ-9:30 עד 10:00, מציעה איקאה קפה בחינם בסניפיה בישראל. זו הסיבה לכך שבסניף נתניה התגבש "פרלמנט" של תושבי הסביבה המתכנסים שם מדי יום. 16. בשנת 2019 יגיעו לארץ 10 קולקציות מתחלפות של איקאה, כשבכל אחת כ-50 פריטים. 17. מספר הפריטים הממוצע שאיתם יוצא הישראלי מביקור בסניף איקאה – 12. 18. המוצר הכי נמכר באיקאה ישראל הוא כוס זכוכית מדגם POKAL שמחירה 3 שקלים. A post shared by Kimberley Birth (@kmbrth) on Dec 10, 2017 at 1:05pm PST 19. לעומת זאת, הפריטים הכי פופולריים בעולם, לפני נתוני החברה, הם צלחת מדגם OFTAST שמחירה 5 שקלים ויחידת מדפים מדגם Kallax. A post shared by Welsh Terrier at Bleak House (@edward.lear) on May 2, 2018 at 12:11am PDT 20. איקאה הייתה בין החברות הראשונות לשדר פרסומת בהשתתפות זוג גייז, שנראים בה מבטאים אהבה זה לזה ומדברים בפתיחות על רצונם להקים משפחה. הפרסומת שודרה בארצות הברית ב-1994, כחלק מקמפיין שעסק במשפחות אלטרנטיביות. 21. תשכחו מברגים בכל מיני גדלים וממפתחות אלן שפוצעים את האצבע. באיקאה רוצים שתכירו פין חדש בשם וודג', פין עץ קטן ומחורץ שיחליף את ערכת ההברגה המסורתית ויסייע לחבר את כל החתיכות יחדיו. בשנת 2014 הציגה לראשונה איקאה את שיטת החיבור החדשה, והיא משמשת בסדרת השולחנות LISABO ובקולקציות חדשות שיושקו השנה. במקום מפתח אלן | צילום: איקאה 22. בשנים האחרונות גדל הביקוש בקרב אספנים לפריטים נדירים של איקאה. כורסה מדגם Mushroom מ-1944 נמכרה בכ-241 אלף שקל במכירה פומבית, וכיסאות Vilbert שעיצב ורנר פנטון ב-1993, וייצורם הופסק בגלל ביקוש נמוך, נמכרים כיום בכ-3,400 שקל. כורסה מדגם Mushroom | צילום: bukowskis.com 23. למי שאינו שולט בשפות סקנדינביות, שמות הדגמים של איקאה נראים בלתי קריאים ובלתי מובנים לחלוטין (חוץ ממך, ספריית בילי) אבל יש להם משמעות והם עושים כבוד לתרבות הנורדית: המיטות והארונות נקראים על שם ערים בנורווגיה, שולחנות האוכל, הספות והכורסאות נקראים על שם מקומות בשוודיה, השטיחים על שם ערים בדנמרק, המצעים ופריטי הטקסטיל על שמות פרחים וצמחים, ומוצרי הקיץ על שם איים. 24. בעוד שבישראל החברה מאפשרת להחזיר מוצרים "תוך 90 יום מיום הרכישה באריזה המקורית שטרם נפתחה ובצירוף קבלה מקורית", במדינות אחרות מדיניות ההחזרה גמישה יותר. ביפן, למשל, אפשר להחזיר את המוצרים תוך 365 יום, אפילו אם הורכבו, בתנאי שלא השתמשו בהם. גם בבריטניה ובאוסטרליה אפשר להחזיר תוך 365 יום, אך באתר מצוין שהפריט צריך להיות במצב המאפשר למכור אותו שוב. בסין מוגבלים הלקוחות ל-60 יום (365 לחברי מועדון הלקוחות), אבל המוצר נדרש להיות במצב טוב בלבד, עם האריזה המקורית והקבלה. לקוחות איקאה בפינלנד יכולים להחזיר רהיטי איקאה ישנים ולקבל זיכוי תמורתם. 25. המסעדות בסניפי איקאה הן עוד אחד מהמרכיבים באסטרטגיה הצרכנית של הרשת. לפי "הוול סטריט ג'ורנל", הרשת מקפידה לפתוח מסעדות בשטחי החנויות כדי שהרעב לא ייאלץ את הקונים לקטוע את השופינג. 26. מדי שנה נמכרות בסניפי איקאה בארץ כ-505 אלף נקניקיות. במהלך 2019 תכניס איקאה לתפריט שלה נקניקייה צמחונית שמורכבת מירקות ועדשים וגלידה טבעונית על בסיס פירות – שתי המנות נרקחו על ידי ביוטכונולוגים של הרשת. בקרוב בסניפים: גלידה טבעונית ונקניקיה צמחונית | צילום: איקאה 27. למי שאי פעם תהה: המנה הפופולרית ביותר בסניפים בארץ היא מנת סלמון עם שתי תוספות, והקינוח הפופולרי ביותר הוא פאי תפוחים. 28. בסקר שערכה ענקית הרהיטים בקרב ילדים, נשאלו האחרונים מה היו רוצים בחיים, וכש-47 אחוז מהילדים השיבו שהם רוצים יותר זמן משחק עם הוריהם, הרימה איקאה את הכפפה. הרשת הכריזה לאחרונה על שיתוף פעולה עם יצרנית הצעצועים הדנית לגו. המטרה: ליצור מרחב ביתי מהנה שיעודד משחק ויצירה משותפים. עוד שיתוף פעולה מעניין שצפוי השנה הוא עם חברת האופנה אדידס לייצור ציוד ספורט "לנשים, על ידי נשים". איקאה בשיתוף פעולה ראשון עם חברת לגו | צילום: איקאה A post shared by HIGHSNOBIETY (@highsnobiety) on Jun 7, 2018 at 3:16am PDT 29. והנה ניסיון מעניין בתחום זר לאיקאה עד כה: בשנה הבאה תשיק החברה ליין של מוצרי אודיו, בהם רמקולים ניידים וצבעוניים בטכנולוגיית בלוטות', בשיתוף חברת אלקטרוניקה יפנית. הפריטים בקולקציה יהיו זמינים לתקופה מוגבלת. כזה עוד לא היה באיקאה: קולקציית רמקולים ניידים | צילום: איקאה 30. שיתוף פעולה שמעורר ציפיות רבות הוא עם מעצב האופנה הסופר טרנדי וירג'יל אבלוה, המנהל האמנותי של בגדי הגברים בלואי ויטון. לקולקציה עדיין אין תאריך השקה, אבל בין הפריטים שהוצגו יש שטיח המעוצב כמו קבלה של איקאה. פריט נוסף שכבר עורר מיני-שערורייה הוא כיסא, שנטען שהמעצב והחברה לא אמרו שמבוסס על כיסא איקוני משנות ה-40. אבל לא רק שמות מפוצצים, באיקאה מציגים השנה 9 קולקציות שנעשו בשיתוף מעצבים צעירים מרחבי העולם, בהם מעצבים מאפריקה, הודו ומצרים, שמוסיפים ניחוח אתני ואוריינטלי למוצרים הסקנדינביים. בהם כורסאות, אהילים וסדרת מוצרים מקש. A post shared by SimplifieDesign (@simplifiedesign) on May 19, 2018 at 11:48pm PDT שיתופי פעולה עם מעצבים מרחבי העולם. קולקציית Jassa החדשה | צילום: איקאה אהיל בדים, TÄNKVÄRDקולקציית | צילום: איקאה 31. עוד שיתוף פעולה מסקרן של הרשת הוא עם התחנה לחקר מאדים של נאס"א ביוטה. הקולקציה המשותפת, שצפויה להגיע לחנויות ב-2020, עוסקת בחללים קטנים, מים, זמן ואוויר, והיא תכלול רהיטים מודולריים, פתרונות תאורה ועוד. 32. הזמן הירוק: איקאה הודיעה שעד 2020 תפסיק לייצר ולמכור בסניפים ובמסעדות כלי פלסטיק חד פעמיים, בהם קשיות שתייה, כלי אוכל ושקיות אשפה. יעלו בקרוב מהמדפים. קשים ומוצרי פלסטיק שונים | צילום: איקאה 33. ההמצאה הקטנה הזו של איקאה רלוונטית במיוחד לישראל: התקן זעיר שתפקידו להביא לחיסכון משמעותי בצריכת מים וניתן להרכבה בקלות על כל ברז. ההתקן יכול לשלוט בוויסות הזרם ולהפחית את השימוש במים בכ-90 אחוז. איקאה כבר התחילה להשתמש במוצר בברזים שמותקנים במטה שבשוודיה. הזרבובית החדשה צפויה להתאים לכל הברזים בעולם ומחירה יהיה חמישה יורו. 34. עיצוב משרדי ההנהלה ברחבי העולם וגם בישראל הוא אחיד ושיתופי, העובדים יושבים יחד באופן ספייס אחד המחולק לתאים (קיוביקלים), ללא משרדים אישיים ודלתות הפרדה בין הסמנכ"לים לשאר העובדים. מסביר זאת המוטו המתנוסס ליד המשרד המשוחזר של קמפרד במוזיאון איקאה באלמהולט: "אין דבר כזה מעמדות. אין בכיר ואין זוטר. כולנו שווים". 35. בפעם הבאה שאתם נכנסים לאיקאה תרימו את הראש ותביטו בקיר הכניסה. בכל חנות של איקאה בארץ ובעולם ישנו קיר שלם המעוטר מהרצפה עד התקרה בפריטי הרשת, והוא מכונה קיר העצמה. עיצוב הקיר מתחדש כל מספר חודשים (לפי עונות או סיילים) ותפקידו להעביר את מסרי החנות באמצעות המוצרים. תעיפו מבט בביקור הבא שלכם בחנות | צילום: איקאה 36. אחוז אחד מתעשיית העץ העולמית הולך לשימוש איקאה. עם זאת, נראה שהחברה עושה מאמצים לשפר את השפעתה האקולוגית (או לפחות את התדמית שלה). היא משתפת פעולה עם ארגונים סביבתיים כמו WWF ו- Forest Stewardship Council והשנה רכשה יותר מ-100 קמ"ר של יער באלבמה, והוא ינוהל בסטנדרטים גבוהים של קיימות. 37. 20 אחוז מהתינוקות שנולדו ב-30 השנה האחרונות בבריטניה, ככל הנראה נעשו על מיטת איקאה. 38. בשנות ה-90 פורסם בעיתונות השוודית כי בנעוריו היה קמפרד המייסד חבר בתנועה השוודית הפרו-פשיסטית, ואף שמר על קשר עם מנהיג התנועה שהיה ידוע כנאצי, גם לאחר שנודעו זוועות מלחמת העולם השנייה. לאחר הפרסום מיהר קמפרד להוציא מכתב לעובדיו ולהתנצל על עברו. לדבריו, זו הייתה הטעות הגדולה של חייו. 39. המייסד קמפרד נסע במשך 20 שנה בוולבו ישנה, טס במחלקת תיירים והעדיף לאכול במסעדות איקאה כשהתאפשר לו. אומרים שהיה כל כך קמצן שמחזר שקיות תה, וכששתה מהמיני בר במלונות שבהם התארח אץ לסופר, לקנות פחיות בזול ולמלא את החסר. עובדיו מספרים שעוד לפני שמישהו שמע על המושג "איכות הסביבה" דרש מהם קמפרד להשתמש בשני צדי הדף. 40. בשנות ה-70 עזב קמפרד את שוודיה והשתקע בשווייץ במחאה על העלאת המסים במדינה. היו לו שלושה בתים - וילה על האגם בציריך, בית בשוודיה וכרם בפרובנס. הוא נהג לשתות אלכוהול בכמויות גדולות ולערוך לעצמו גמילה שלוש פעמים בשנה. כשלא בילה בביתו, הוא אהב להסתובב בחנויות איקאה ברחבי העולם. לא פעם התחזה לעובד החברה ותשאל לקוחות על השירות והמוצרים, או שהתחזה ללקוח כדי לבחון את טיב השירות והידע של עובדיו. "המשימה שלי היא לשרת את רוב הציבור", אמר קמפרד למגזין "פורבס" בשנת 2000. "השאלה היא איך אתה יודע מה הציבור רוצה ומה היא הדרך הטובה ביותר לשרתו? התשובה שלי היא להישאר קרוב לאנשים הפשוטים, בסופו של דבר, אני אחד מהם".





