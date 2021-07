מיטות הקרטון בחדרים בכפר האולימפי עוררו עניין רב, וספורטאים וחובבי ספורט מרחבי העולם תהו אם המיטות עמידות מספיק. עכשיו הוכיחה נבחרת הבייסבול הישראלית שהמיטות אכן עמידות למדי.

בסרטון שפרסם בטיקטוק שחקן הבייסבול בן וונגר הוא אומר: "קיבלנו שאלות רבות על המיטות בכפר האולימפי, אז היום נבדוק כמה ישראלים צריך כדי לשבור את אחת ממיטות הקרטון האלה". בהמשך הסרטון וונגר קופץ על המיטה, כששחקנים נוספים מצטרפים אליו בהדרגה. המיטה נשברה רק לאחר שתשעה שחקנים קפצו עליה ביחד.

המיטות הייחודיות הוצגו כבר בתחילת ינואר 2020 לקראת האולימפיאדה שהייתה אמורה להתקיים בקיץ 2020. טקאשי קיטג'ימה, מנכ"ל של הכפר האולימפי, אמר אז כי מיטות הקרטון חזקות יותר ממיטות עץ. "גם עץ וגם קרטון יישברו אם יקפצו עליהם", הוא הוסיף. היפנים הסבירו כי בחרו בקרטון כי זהו חומר חזק שאפשר למחזר בקלות, וכי לאחר המשחקים המיטות ימוחזרו.

Athletes competing at the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will sleep on bed frames made from recyclable cardboard, with mattresses formed of polyethylene materials that will be reused for plastic products after the Games.#tokyo2020 pic.twitter.com/2Xd5SpRodA — Sport Africa (@SportAfricaNews) January 9, 2020

למרות הדברים של קיטג'ימה, עם הגעת הספורטאים לטוקיו היו השערות שהמיטות נועדו למנוע מהמשתתפים לקיים יחסי מין בזמן התחרויות, הנערכות בצל מגפת הקורונה. "המיטות בכפר האולימפי בטוקיו עשויות מקרטון כדי למנוע מפגשים אינטימיים בין הספורטאים. המיטות יוכלו לשאת משקל של אדם אחד כדי למנוע מצבים שלא קשורים בספורט", צייץ פול צ'לימו, אתלט אמריקאי יליד קניה.

עוד לפני תחילת המשחקים פרסם המתעמל האירי ריס מקנאגן סרטון שבו קפץ על המיטה בלי לגרום לה נזק, וסיכם שהטענה שהמיטות אמורות להיות "אנטי סקס" היא "פייק ניוז". עכשיו הוכיחו הספורטאים הישראלים שהמיטה עמידה גם ליותר מקופץ אחד.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

הסרטון של וונגר צבר כבר יותר מ-450 אלף צפיות ומאות תגובות. "אני חושבת שהיה עדיף לעשות את הניסוי הזה אחרי המשחקים", כתבה אחת המגיבות. וונגר עצמו הוסיף תגובה מרגיעה: "אל תדאגו, המיטות נשלחות למיחזור וכבר קיבלנו מיטה נוספת".