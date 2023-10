הסרטון של החטופה מייה שם שפורסם בידי מחבלי חמאס מהשבי בעזה, מעסיק הבוקר (שלישי) גם לא מעט מכלי התקשורת הגדולים והמרכזיים בצרפת – בשל היותה אזרחית הרפובליקה, נוסף על אזרחותה הישראלית. גם בצה"ל התייחסו לראשונה לסרטון, וכינו את פרסומו "טרור פסיכולוגי".

גם רבים מהאתרים הצרפתיים מדגישים שמדובר בניסיונות של ארגון הטרור חמאס לבצע מלחמה פסיכולוגית, ומצטטים מריאיון שנערך בצרפתית עם אימה, קרן, לפני פרסום הסרטון.

"סימן חיים נדיר ממתקפת הטרור על אדמת ישראל", נכתב באתר BFMTV על פרסום הסרטון. נציג מטעם המשפחה אישר לכלי התקשורת בצרפת שהיא אומנם אזרחית צרפת, ואמר כי קבוצת משפחות של חטופים ישראלים-צרפתים דרשו מהנשיא עמנואל מקרון שיתערב בניסיונות לשחרורם.

דובר צה"ל תא"ל דניאל הגרי אמר בתדרוך לעיתונאים שהטרור הפסיכולוגי של חמאס הוא שיטת פעולה בזויה שגם דאעש משתמשים בה, וכי אזרחי ישראל צפויים להמשיך להיתקל בפרקטיקה זו. "חמאס מנסה בייאושו לשקם את התדמית שלו לכאורה כארגון הומני ולהציג את עצמו ככה, אבל הוא שכח להסביר לעולם איך בחורה בת 21 שהלכה למסיבה מוצאת עצמה חטופה ופצועה בעזה", אמר הדובר.

בכלי התקשורת הצרפתי "20 דקות" הדגישו כי החליטו שלא לשדר את הסרטון של מייה משבי חמאס. "החלה מלחמת התמונות", נכתב, "בסרטון התעמולה של חמאס, ניתן לראות אישה צעירה הנמצאת בהכרה, אך שוכבת, פצועה בזרועה", תואר הסרטון.

"היא אומרת בעברית שהיא נמצאת בעזה וקוראת לשחרורה, וטוענת כי מתייחסים אליה היטב". בדיווח מצוטטת הערכה שפורסמה בעיתון ניו יורק טיימס, כי הסרטון צולם לפני שישה ימים. "בסרטון נוסף היא מופיעה במצלמה ואומרת שהיא ממרכז הארץ".

Mia Schem was reported missing by her mother. She was last seen at the Supernova festival near #Gaza border. Mia’s mother doesn’t know if Mia is alive, dead or in the hands of Hamas.@EmmanuelMacron @MinColonna @francediplo @EUWatchBrussels @Elisabeth_Borne @franceenisrael… pic.twitter.com/KFQwpzrVze