רק 3 מתוך 8 פותרים יעלו על הטריק בתוך חמש דקות
החידה השבועית בשיתוף "הפרופסור הלא מפוזר" מחליפה עונות. האם תצליחו לגלות איזה זוג חיות נמצא בתא המרכזי? ויש גם פרס שווה. ספרו לנו למה הפרס מגיע לכם ותוכלו לזכות בערכת העשרה מדעית מסדרת "איינשטיין"
חידת תיבת נוח
בתיבת נח יש חמישה תאים צמודים. בתאים נמצאים זוג נמרים, זוג קופים, זוג ציפורי-שיר, זוג אוגרים וזוג צפרדעים.
זוג הנמרים אינו נמצא בתא שליד זוג הקופים
זוג האוגרים נמצא בתא שליד זוג הקופים, ורק לידם
זוג ציפורי השיר נמצא בתא שליד זוג הצפרדעים, אך לא רק לידם
זוג הנמרים נמצא בתא שליד זוג הצפרדעים, ורק לידם
הצלחתם? כל הכבוד!
עדיין מתלבטים? רמז מחכה לכם בהמשך.
רמז לחידה
המילים "ורק לידם" ו "אך לא רק לידם" - יובילו אתכם לפתרון!
הפרס: ערכת העשרה מדעית
ערכת העשרה מדעית נרחבת ואיכותית במיוחד של הפרה הסגולה והקובייה משחקים מסדרת "איינשטיין" על גוף האדם, הכוללת מודל הרכבה תלת מימדי של גוף האדם, ספר הדרכה עם עובדות מרתקות ולמעלה מעשרים ניסויי מעבדה פונקציונליים עם קישורים לקטעי וידאו לכל ניסוי לצד פעילויות מהנות וחווייתיות תוך כדי משחק. המסע ההדרגתי להיכרות עם האנטומיה והפיזיולוגיה של גוף האדם מתחיל בהיכרות עם הנראות שלו ומיקומו הפיזי בתוך הגוף, ממשיך עם שלל עובדות מדהימות ומסקרנות אודותיו ולבסוף עריכת ניסויים ופעילויות הממחישות איך הוא עובד או ממה מורכב. הערכה רב פעמית, מיועדת לגיל 10 ומעלה בליווי מבוגר ומגיל 13 לעבודה עצמאית.
