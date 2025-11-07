רק 3 מתוך 8 פותרים יעלו על הטריק בתוך חמש דקות

חידת תיבת נוח

רמז לחידה

הפרס: ערכת העשרה מדעית

ערכת העשרה מדעית נרחבת ואיכותית במיוחד של הפרה הסגולה והקובייה משחקים מסדרת "איינשטיין" על גוף האדם, הכוללת מודל הרכבה תלת מימדי של גוף האדם, ספר הדרכה עם עובדות מרתקות ולמעלה מעשרים ניסויי מעבדה פונקציונליים עם קישורים לקטעי וידאו לכל ניסוי לצד פעילויות מהנות וחווייתיות תוך כדי משחק. המסע ההדרגתי להיכרות עם האנטומיה והפיזיולוגיה של גוף האדם מתחיל בהיכרות עם הנראות שלו ומיקומו הפיזי בתוך הגוף, ממשיך עם שלל עובדות מדהימות ומסקרנות אודותיו ולבסוף עריכת ניסויים ופעילויות הממחישות איך הוא עובד או ממה מורכב. הערכה רב פעמית, מיועדת לגיל 10 ומעלה בליווי מבוגר ומגיל 13 לעבודה עצמאית.