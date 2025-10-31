החידה שתקבע: האם אתם באמת יודעים לקרוא
החידה השבועית בשיתוף "הפרופסור הלא מפוזר" נכנסה לשגרה מבורכת. האם תצליחו לגלות מי התחפשה לצבעית? ויש גם פרס שווה. ספרו לנו למה הפרס מגיע לכם ותוכלו לזכות בכניסה משפחתית לגן המדע במכון ויצמן
חידת התחפושות
חבורת הבנות צילה, גילה, מילה, שילה ולילה יצאו יחד למסיבת פורים.
כל אחת מהבנות התחפשה לבעלת מקצוע אחרת- רופאה, טבחית, צבעית, טייסת ושוטרת.
שילה התחפשה לטייסת.
מילה לא התחפשה לצבעית.
מי ששמה מכיל את אותה אות פעמיים חובשת כובע.
כובע הוא חלק מתחפושת הטבחית והשוטרת בלבד.
מי שהאות הראשונה של שמה מופיעה לפני נ' ב-א"ב לא מתחפשת לשוטרת.
הצלחתם? כל הכבוד!
עדיין מתלבטים? רמז מחכה לכם בהמשך.
רמז לחידה
בשאלה זאת במיוחד כדאי לשים לב לאפשרויות, כי אנחנו חושבים שתתלבטו בין שתי בנות.
הפרס: כניסה משפחתית לגן המדע ע"ש קלור של מכון דוידסון לחינוך מדעי
כניסה משפחתית (4 נפשות) לגן המדע ע"ש קלור של מכון דוידסון לחינוך מדעי – הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. העולם המופלא של גן מדע ע"ש קלור, המציע נקודות מבט שונות על הטבע באמצעות פעילויות מדע ומשחק. המבקרים מוזמנים לגעת, להתנסות, לשחק וליהנות במתקנים החווייתיים הרבים והרבה ירוק. החוויה המדעית שלכם מתחילה עכשיו.
