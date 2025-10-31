החידה שתקבע: האם אתם באמת יודעים לקרוא

חידת התחפושות

חבורת הבנות צילה, גילה, מילה, שילה ולילה יצאו יחד למסיבת פורים.

כל אחת מהבנות התחפשה לבעלת מקצוע אחרת- רופאה, טבחית, צבעית, טייסת ושוטרת.

שילה התחפשה לטייסת.

מילה לא התחפשה לצבעית.

מי ששמה מכיל את אותה אות פעמיים חובשת כובע.

כובע הוא חלק מתחפושת הטבחית והשוטרת בלבד.

מי שהאות הראשונה של שמה מופיעה לפני נ' ב-א"ב לא מתחפשת לשוטרת.



