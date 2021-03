הספינה "אבר גרין" ששוקלת 224,000 טון, חוסמת את תעלת סואץ, אחד מהנתיבים הימיים העמוסים ביותר בעולם מאז יום שלישי. היא נתקעה על גדות התעלה בשל תנאי מזג האוויר הקשים.

צוותי חילוץ מנסים לחפור מתחת לספינה, שאורכה 400 מטר ורוחבה 59 מטר, כדי לגרום לה לזוז ולצוף מעל פני המים, אולם התהליך יכול לארוך "ימים עד שבועות".

לפי ההערכות, הנזקים הכלכליים להם גורמת בלימת האוניות נאמדים ב-9.6 מיליארד דולר ביום. היום נודע כי ארה"ב הציעה לסייע במאמצים לחילוץ הספינה.

אולם, מתברר שהמסע של הספינה היה ביזארי עוד מלכתחילה. סרטון המציג את נתיב הספינה באתר vesselfinder.com מראה כי מסלול השיט בים האדום יצר תמונה ענקית בצורת איבר מין זכרי ופלחי ישבן.

בתחילה לא הייתה ברורה מהימנות הסרטון, אולם דובר מטעם אתר vesselfinder.com אישר כי נתוני מעקב הספינה מדויקים. "אין מקום לקונספירציות או לנתונים כוזבים", אמר מיכאיל מיטב לתקשורת.

הסרטון התפשט גם ברשת, והגולשים לא נשארו אדישים: "אין מצב שהחבר'ה האלה לא היו שיכורים באותו הזמן", כתב משתמש ישראלי בשם "המעצבן הזה".

נכון הספינת משא שנתקעה בתעלת סואץ?

אז יש סרטון שעוקב אחרי המסע שלה לפני שנכנסה לחלק הצר של התעלה.

אין מצב שהחבר'ה האלה לא היו שיכורים באותו הזמן. pic.twitter.com/M2BEJsUj8n — המעצבן הזה (@AmitReuveni) March 26, 2021

גולש אחר כתב: "זה מצחיק הרבה יותר כשאתה יודע שהספינה ציירה את זה, לפני שהיא נתקעה".

It’s infinitely funnier when you know that the ship drew a telestrator dong before getting jammed. https://t.co/wVRbtf9raZ — Stephen Bolen (@sbolen) March 25, 2021