נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום הוטרדה ביום שלישי על ידי גבר לא מזוהה, שניגש אליה, ניסה לנשק אותה ונגע בחזה שלה לעיני הקהל שעמד סביבה. האירוע הופסק רק כשאחד מאנשי הצוות שלה התערב.

תיעוד המקרה הופץ במהירות ברשתות החברתיות והתגובה האיטית של מאבטחיה העלתה תהיות בנוגע להחלטתה לוותר על משמר נשיאותי, החלטה שנועדה להמחיש שקיפות וקרבה לעם. כעת עלו שאלות על ביטחונה האישי, במיוחד לאחר רצח קרלוס מנזו ראש עיריית אורואפן בחגיגות "יום המתים".

#México | El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.

Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.

AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.

La vieja escuela del poder maquillando la crisis. pic.twitter.com/u1D8EEJQcr — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 4, 2025

בצילומים נראתה שיינבאום מסירה את ידיו של הגבר בעדינות, מחייכת בחוסר נוחות וממשיכה בדרכה. מאוחר יותר נמסר כי האדם נעצר. לפי החוק הפדרלי, הטרדה מינית עלולה לגרור עונש מאסר של עד חמש שנים.

האירוע עורר סערה ציבורית והוביל את מזכירות הנשים של ממשלת מקסיקו לפרסם הצהרה בנושא: "לצערנו, אף אישה אינה חסינה מהטרדה מינית. חשוב שגברים יבינו שהתנהגות כזו אינה רק פוגענית – היא גם עבירה פלילית".