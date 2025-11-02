קרלוס מנזו, ראש עיריית אורואפן (Uruapan), העיר השנייה בגודלה במדינת מיצ'ואקאן, נורה למוות בשבת במהלך אירוע ציבורי במרכז העיר. לפי סוכנות הביטחון הלאומית של מקסיקו, מנזו השתתף בחגיגות "יום המתים" כשחמושים פתחו לעברו באש. סרטונים מהזירה מראים אנשים רצים מבוהלים ומנסים למצוא מחסה, בזמן שברקע נשמעות יריות.

אורואפן ממוקמת באחד האזורים האלימים ביותר במקסיקו, הנשלטים במשך שנים בידי קרטלי סמים שונים. לפי סוכנות הידיעות AFP שני חשודים נעצרו בעקבות ההתנקשות, אך אחד מהם מת מאוחר יותר במהלך המעצר. הרשויות טרם פרסמו מה היה המניע לרצח, אך מקורות ביטחוניים ציינו כי מנזו היה יעד מאוים בשל עמדותיו הציבוריות נגד הפשע המאורגן.

Fury in Mexico as the cartels murder Carlos Manzo, Mayor of Uruapan, the second-largest city in the State of Michoacán.



For months, the mayor had been recording livestreams, asking Mexican President Claudia Sheinbaum to help him fight the cartels in his city.



He had launched a…

מנזו, לשעבר חבר במפלגת השלטון "מורנה" (MORENA), נבחר לכהונה בספטמבר 2024. לאורך תקופתו הוא מתח ביקורת חריפה על הנשיאה קלאודיה שיינבאום ועל מדיניותה כלפי הקרטלים. הוא פנה שוב ושוב לנשיאה בבקשה לתגבור כוחות ביטחון בעירו, אך לטענתו לא קיבל מענה. בראיונות קודמים סיפר כי הוא "חי תחת איום תמידי", והודה כי לעיתים יוצא לסיורים חמושים כשהוא לבוש באפוד מגן.