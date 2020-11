יותר משנה עברה מאז אלאנה קוטלנד, סטודנטית בריטית מאוניברסיטת קיימברידג', נפלה למותה ממטוס קל במהלך סיור לימודי פרטי במדגסקר, אך רק עכשיו הסוכנות הבריטית לפיקוח על תרופות וטיפול רפואי חוקרת את נסיבות המקרה הטרגי ואוספת מידע.

כזכור, קוטלנד (19), הייתה אמורה לשהות שישה שבועות במדגסקר במסגרת מחקר בו השתתפה. היא הגיעה לשם ב-16 ביולי של השנה שעברה, אך מהר מאוד מצבה הנפשי התדרדר. מנהל בית המלון בו שהתה קוטלנד, סדריק מרטין, אמר כי שעות לפני הטרגדיה המבט שלה היה חלול וריקני וכי "נראה היה שהיא לא ישנה. היא לא דיברה, אבל היא צפתה בנו".

מרטין סיפר בזמנו כי קוטלנד הביעה דאגה רצינית כלפי המחקר שלה, כאשר לתחושתה היא נכשלה במשימתה ולא השיגה תוצאות, מה שגרם לה לחרדה גדולה. כעבור עוד כמה ימים, החלה להראות התנהגות מבולבלת, מלמלה והפגינה סימנים של פרנויה. "היא אמרה לי שהיא חוששת שהיא תגיע לכלא של מדגסקר אם היא לא תסיים את המחקר שלה", סיפר אז מרטין.

כשמרטין הבין שמצבה של קוטלנד הולך ומתדרדר ושהיא גם חווה קשיי שינה בנוסף לכל, הוא הציע לה לקחת יום מנוחה. קוטלנד נלקחה גם לרופא, אשר ייעץ לה להפסיק לקחת כדורים נגד מלריה מחשש שזה מה שגורם לה לתחושת הפרנויה. דווח גם לפי עדי ראייה שקוטלנד דיברה עם הוריה בטלפון ונשמעה נרעשת. לדברי הוריה, אלה החליטו כי עדיף לקצר את שהותה שם ותכננו להחזיר אותה לאנגליה. אלאנה הייתה אמורה לטוס לכיוון הבית ב-25 ביולי. אך היא עלתה על מטוס קל, שממנו לא חזרה בחיים.

"נאבקה להיפטר מהאחיזה שלנו" | צילום: טוויטר\@itsbiography

הטייס, מהפה טהינה ראנטונינה, התראיין בזמנו למגזין הבריטי The Sun וסיפר לחוקרים כי אלאנה פתחה בכוח את דלת המטוס כעשר דקות לאחר ההמראה, בגובה של קילומטר וחצי מעל פני הקרקרע. עם זאת, היא לא נפלה מיד, אלא נתלתה מחוץ למטוס כאשר רות' ג'ונסון - הנוסעת הנוספת שהייתה על המטוס - ניסתה לתפוס אותה ולהכניס אותה חזרה פנימה.

"ניסיתי לסגור את הדלת בזמן שרות' החזיקה את הרגל של אלאנה", הוא אמר. "רות' ואני צעקנו לעברה לחזור פנימה לתוך המטוס, אבל בכל הזמן הזה אלאנה לא אמרה מלה, היא רק נאבקה להיפטר מהאחיזה שלנו. אין לי מושג למה היא פתחה את דלת המטוס, אבל היא עשתה זאת. היא פתחה את הדלת וקפצה".

כבר אז הוריה של קוטלנד האמינו כי התרופה למלריה היא אכן זו שגרמה לשינוי ההתנהגות הקיצוני, אך כאמור רק בימים אלה נחקרות נסיבות האירוע שהובילו לטרגדיה. טום אוסבורן, חוקר מקרי מוות בכיר מהעיר מילטון קינס שבאנגליה, בחן את התקרית המצערת ואישר כי הוא מאמין שקוטלנד אכן סבלה מתופעת לוואי של תרופה נגד מלריה שהונחתה לקחת בעודה במדגסקר, אשר גרמה לה לאירועי פסיכוטי או הזיה חריפה שהובילה להתנהגותה ובסופו של דבר למותה.

British Student Alana Cutland Dies in Madagascar after falling from plane - See Details: https://t.co/2YByhl1V3v pic.twitter.com/4W7eT05pYW — Fighter jets World (@FJW_Aviation) August 14, 2019

לדבריו של אוסבורן, "ברור למדי" שהתגובה נבעה כתוצאה מנטילת התרופה ובכל זאת לא היה "שום דבר בעלון המידע על התרופות שמדגיש או מזכיר אפשרות זו". עוד אמר כי "אם היא או הוריה היו מודעים לתופעת לוואי אפשרית זו, יתכן שהם הצליחו להתערב מוקדם יותר כדי למנוע את מותה".

"היינו מזועזעים לגלות שתופעת לוואי כזו חמורה עלולה להיות לא מתועדת", מסרו כעת הוריה של קוטלנד, ניל ואליסון קוטלנד, בהצהרה רשמית מטעמם. במקביל, מטעם דוברות ה-MHRA (הסוכנות הבריטית לפיקוח על תרופות וטיפול רפואי), נמסר כי הם בודקים את הקשר בין דוקסיציקלין, רכיב התרופה, לבין הפרעה פסיכוטית לאחר מסקנותיו של אוסבורן.

"הוועדה העצמאית שלנו מצאה כי הראיות הקיימות אינן מספיקות לתמוך בקביעה כי מדובר בקשר סיבתי וביקשה מאיתנו לאסוף מידע נוסף", נאמר בהצהרה רשמית מטעם הסוכנות, אשר ממשיכה לחקור את האירוע הטרגי.

גופתה של קוטלנד אותרה צפונית לאזור נפילתה, כשבועיים לאחר הטרגדיה. בזמנו סיפר הטייס כי הנוסעת שניסתה להשיב את קוטלנד למקומה, צרחה בהיסטריה לאחר שזו חמקה מידיה. מקומיים התקשו למצוא את גופתה שכן היא נפלה באזור ביצתי, מלא בחיות טרף. הוריה הקימו לזכרה קרן מענקים במכללת רובינסון לסטודנטיות למדעים באנג'אג'אווי, "שם תושבי הכפר התאמצו במיוחד כדי לחפש אותה", אמרו.