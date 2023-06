רופא נשים ממדינת ניו יורק, שהואשם בכך שעיבר מטופלות עם הזרע שלו ללא ידיעתן, נהרג בתאונת מטוס קטלנית. ד"ר מוריס ורטמן בן ה-72 התרסק בשדה פתוח במחוז אורלינס, השוכן מערבית לעיר רוצ'סטר, יחד עם הטייס של כלי התעופה – ארל לוס הבן (70).

התאונה הקטלנית אירעה ביום ראשון. ממצאי חקירת המקרה חשפו כי הכנפיים של המטוס נשברו באוויר ונפלו באחד הפרדסים באזור. "המבנה המרכזי של כלי התעופה המשיך לעוף עוד כ-1,500 מטרים מערבה, תוך כדי שהוא מאבד גובה, עד שלבסוף התרסק מאחורי בית", ציין כריסטופר בורק, השריף של מחוז אורלינס.

