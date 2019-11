פרשת הדוגמנית ההולנדית איוונה סמית קיבלה השבוע תפנית דרמטית, כאשר בית המשפט העליון במלזיה החליט לפתוח מחדש את חקירת מותה. ההחלטה הגיעה בעקבות עתירה של הוריה של הדוגמנית, אשר בטוחים כי בתם בת ה-18 נרצחה.

הפרשה התפוצצה בדצמבר של 2017, כאשר גופתה של הדוגמנית הצעירה נמצאה על מרפסת של דירת יוקרה בקואלה למפור. על פי הדיווחים, היא נפלה אל מותה מן הקומה ה-20 לאחר שבילתה את הלילה יחד עם איש העסקים האמריקאי המולטי מיליונר אלכס ג'ונסון ואשתו לונה. זמן קצר לאחר מכן, המשטרה המקומית קבעה באורח שנוי במחלוקת כי אין חשד לפלילים וסגרה את התיק במהירות – אך הוריה לא ויתרו.

US Tycoon And His Wife Admit Having A Threesome With Model Ivana Smit Before She Fell To Her Death https://t.co/Iq0NvZduM9 pic.twitter.com/A28UdoUuZi