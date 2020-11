גופותיהם החרוכות של שני בני אדם נמצאו בתוך מכונית שרופה בברזיל – וחוקרי המשטרה חושדים שמדובר ברצח אכזרי. הקורבנות, אלן פריסיליה פררה דה סילבה (24) ואלי קרלוס דוס סנטוס (39), זוהו על ידי בני משפחותיהם המתגוררים בסאו פאולו.

חוקרי המשטרה חושדים כי הקורבנות לא הצליחו להימלט מהשריפה כיוון שנקשרו וננעלו במכונית לפני שהוצתה. כמו כן, מתברר שדה סילבה הייתה בחודש הרביעי להריונה כתוצאה מרומן עם גבר נשוי, שהוא גם החשוד העיקרי בפרשה.

Pregnant woman burned alive 'by dad of unborn child after refusing to get abortion' https://t.co/C5rkVh8cg7