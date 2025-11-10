המיליונר הרוסי אלכסי דולגיך (36) מצא את מותו בתאונת דרכים קטלנית, לאחר שהתהפך ברכב הלמבורגיני שלו בכביש מהיר במוסקבה. על פי הדיווחים, דולגיך נהג במכונית במהירות של כמעט 150 קמ"ש, לפני שאיבד שליטה, פגע במעקה הבטיחות והתהפך בעוצמה. שלושה מחבריו נסעו איתו ברכב בזמן התקרית.

גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו לכלי התקשורת הרוסים שהלמבורגיני עלתה באש בעקבות התאונה, וחלקים ממנה עפו מעל לגשר. דולגיך וחברו איוון סולוביוב נהרגו במקום, בעוד שני נוסעים נוספים – ניקיטה טזיקוב בן ה-21 וקיריל מוכלוב בן ה-22 – הובהלו לבית החולים במצב אנוש.

#BREAKING #RUSSIA #RUSIA #Accident #Accidente



RUSSIA : RUSSIAN CRYPTO MOGUL DIED AT 35 AFTER LAMBORGHINI ACCIDENT IN MOSCOW



Alexey Dolgikh's Lamborghini, -a $430,000 supercar- flipped and burst into flames after slamming into a pole in Moscow, killing the mogul and one… pic.twitter.com/SS28fgkOkY — LW World News (@LW_WorldNews) November 9, 2025

עדי ראייה סיפרו ששטרות התפזרו על הכביש לאחר ההתהפכות. "לפי מידע ראשוני, הנהג של הלמבורגיני התנגש במעקה הבטיחות, לפני שכלי הרכב התהפך ועלה בלהבות", נמסר ממשרד התובע של מוסקבה.

דולגיך היה מוכר לרשויות ברוסיה ונחשד בביצוע עבירות שונות, כולל הלבנת הון. מאז שרכש את הלמבורגיני לפני יותר משנה, המיליונר הרוסי צבר 586 דו"חות תנועה – רובם על נהיגה במהירות מופרזת.