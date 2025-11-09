אושיית הקריפטו אשתו נעלמו בדובאי – וגופותיהם המבותרות נמצאו במדבר

רומן ואנה נובאק, זוג רוסים שהתפרסמו באורח חייהם המפואר בדובאי, נמצאו קבורים במדבר לאחר שנעלמו למשך חודש. לפי הדיווחים, השניים נסעו להיפגש עם משקיעים לא מזוהים באזור חתא, סמוך לגבול עם עומאן, שם נעלמו עקבותיהם. קרובי משפחתם ברוסיה התריעו לרשויות, וכעת נחשפו חשדות למעשי חטיפה, סחיטה ורצח אכזרי.

החקירה העלתה כי בני הזוג נלקחו בכוח, הוחזקו בדירות שכורות, ולאחר מכן נרצחו באכזריות וגופותיהם בותרו. סבטלנה פטרנקו, מוועדת החקירה הרוסית, אמרה: "הרוצחים שכרו רכבים ומקומות מסתור שבהם הקורבנות הוחזקו בניגוד לרצונם. לאחר הרצח, הרוצחים נפטרו מהסכינים ומחפציהם האישיים של הנרצחים". לפי החשד, החשודים נמלטו לרוסיה לאחר מכן.

“Investor from Hell” — killers who dismembered Roman Novak and his wife in the UAE have been identified.

Among them: a former police officer jailed for drug trafficking and two accomplices.

The couple went to “meet an investor” — and never returned.https://t.co/eiHyWzRY0a pic.twitter.com/QMZ4crDkNZ — Sasha why NOT (@Sasha_why_N) November 8, 2025

שלושה גברים נעצרו: קונסטנטין שאכט (Shakht), שוטר לשעבר, ולדימיר דלקין ויורי שאריפוב. הם מוחזקים במעצר עד לסוף דצמבר, בעוד הרשויות ברוסיה ובאיחוד האמירויות משתפות פעולה בחקירה. מקורות במשטרה טוענים כי המניע לרצח היה סחיטה הקשורה למטבעות קריפטו, לאחר שרומן נחשד בגניבת יותר מחצי מיליון דולר ממשקיעים מאסיה ומהמזרח התיכון.

על פי הדיווחים, רומן ואנה נסעו למקום באמצעות נהגם הפרטי, שהוריד אותם בחניון סמוך לאגם בחתא לפני שאבד איתם הקשר. זמן קצר לאחר מכן רומן שלח הודעה לחבריו שבה כתב שהוא "תקוע בהרים בגבול עומאן" וחייב להשיג 200 אלף דולר.

פרסומת

Notorious scammer from Saint Petersburg, Roman Novak, was brutally murdered after being kidnapped in the UAE.



Roman and Anna Novak were killed and dismembered in a rented villa in the Hatta suburbs. The couple was lured there under the pretext of meeting with potential… pic.twitter.com/5AtfYcTvEo — Maksym | Graitech Lab (@MaksymTON) November 7, 2025