אי פעם חשבתם מה יקרה אם כדור הארץ ימצא את עצמו במסלול התנגשות עם אסטרואיד ענק? כי צוות מדענים בינלאומי בחן את התרחיש הזה לאחרונה – וממצאי הבדיקה שלו ממש לא אופטימיים. על פי תוצאות הבדיקה, הסיכוי שלנו לעצור גוף שמימי שעושה את דרכו לפלנטה שלנו שואף לאפס. או במילים אחרות - אנחנו אבודים.

צוות המדענים, שכלל מומחים מנאס"א וסוכנויות חלל באירופה, נדרש לפתור את תרחיש האימים, לפיו אסטרואיד (שם קוד: 2021PDC) נמצא במסלול התנגשות עם כדור הארץ ועתיד לפגוע תוך 6 חודשים. התרגיל עצמו נערך שבוע שלם, כשכל יום סיפקו למומחים פרטים חדשים על הגוף השמיימי, כמו הערכות לגבי גודלו, הערכות לגבי נקודת הפגיעה ועוד.

In our **hypothetical** impact scenario, one week has passed and it is now 2 May. New observations confirm *imaginary* asteroid #2021PDC will definitely impact Earth on 20 October 2021.#FICTIONALImpact pic.twitter.com/4elG473Fvs