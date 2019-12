אימה בים התיכון: מתרחצים רבים מעידים על כך שיש "מתקפת מדוזות" מול חופי מדינת ישראל. בשבוע האחרון, מתרחצים רבים נחשפו לאינספור מדוזות מסוג "חוטית נודדת", שמסוגלת לעקוץ את הסובבים אותה ולגרום לצריבות כואבות. גולשים רבים הופתעו מאוד מנוכחותם של בעלי החיים בחודשי החורף. רוני וינטר-גיל תיעדה מדוזות גדולות בשמורת חוף השרון בסופ"ש וכתבה על כך בפייסבוק. "חופי הים מלאים במדוזות", היא כתבה. "אנחנו באמצע דצמבר. איך זה יכול להיות?". דניאל, מתל אביב, נתקל במדוזות בשבוע שעבר בחוף סירונית בנתניה. "אני מגיע בחורף לחוף וזו פעם ראשונה שנתקלתי במתקפת מדוזות", שחזר דניאל. "אני רגיל אליהן בקיץ, אבל בחורף? זה מטורף". החוטית הנודדת, מדוזה טרופית במקור, מגיעה לרוב בכמויות גדולות בחודשי יולי-אוגוסט החמים. כעת, מתברר כי בעל החיים החל לפקוד את חופי ישראל גם בחודשי החורף – הסיבה? ככל הנראה בשל שינויי מזג האוויר. או במלים אחרות - החורף לא באמת חורף. "ישראלים לא מודעים לכך שמדוזות נמצאות גם בחורף בחופי ישראל", אמר ד"ר דור אדליסט, ביולוגי ימי מהמכון לחקר ימים ואגמים, בשיחה עם mako. "מתרחצים רגילים לכך שהמדוזות שכיחות ביולי-אוגוסט, אבל שינוי האקלים גרם לכך שיש מדוזות גם בחורף". ד"ר אדליסט הוסיף כי המדוזות הקדימו השנה בשבועיים והן גדולות יותר מאלו שנמצאות במי הים התיכון בחודשי הקיץ. להערכתו, ייתכן שהן יישארו באזור עד מרץ. View this post on Instagram A post shared by Dragoman (@dragomanoutdoor) on Mar 1, 2019 at 10:55am PST אם אתם מודאגים מנוכחותן של המדוזות, ניתן להתעדכן במצב באתר מדוזות בעם – שבו המתרחצים מדווחים על מיקום המדוזות. על פי המפה, נצפו מדוזות בחופי חיפה, חוף הבונים, נווה ים, שדות ים, שמורת חוף השרון, בת ים, תל אביב, אשדוד ואשקלון. {title}





