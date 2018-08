אם אתם עוקבים אחרי דונלד טראמפ ובייחוד אחרי הנאומים שלו בציבור, אז יכול מאוד להיות שהבחנתם לאחרונה בכמות נכבדת של אנשים בקהל עם חולצות ושלטים עליהם הודפסה האות Q – ואם תהיתם מה המשמעות שלה, אז הרי לכם: האות מתייחסת לאושיה אינטרנטית מסתורית שמפיצה הודעות קריפטיות באינטרנט, אשר חושפות כביכול "מידע פנימי" בנוגע לפועלו של נשיא ארה"ב נגד הבירוקרטים האפלוליים שפועלים במדינה. מבולבלים ותוהים למה זה אמור לעניין אתכם? חכו, רק התחלנו. אם תשאלו כל אדם "נורמלי" שמכיר את המשנה של תנועת Qanon, אז ההסבר הקצר שלו יהיה כנראה משהו בסגנון של: "זו חבורה של הזויים שבטוחים שמשפחת קלינטון שולטים בארה"ב, שטום הנקס הוא פדופיל אכזרי וטראמפ נמצא בעיצומה של מלחמה סודית נגד הכוחות המרושעים ששולטים בעולם" – אבל ברשותכם, בואו ננסה לנתח את התופעה בצורה מעט יותר מעמיקה מזה. נתחיל בבסיס: תנועת Qanon היא בעצם תת קטגוריה של קונספירציות 'ממשלות הצללים' וה-Deep State. מדובר למעשה בתאוריה לפיה ישנה קבוצה של אנשים פרטיים בעלי הון וכוח, אשר שולטים במדינה מאחורי הקלעים ולמעשה קובעים את המדיניות שלה ללא קשר לזכויותיהם הדמוקרטיות של אזרחיה. תתארו לעצמכם את המצב הבא: חבורה של לוביסטים ובירוקרטים דואגים שהרשויות ייסדו שורה של חוקים, אשר מתיישבים עם האג'נדה של קומץ מסתורי ומטיבים עם אורח חייהם. היה ובסוף כהונתו של הנשיא מגיע מועמד חדש שלא מתחבר לאג'נדה שלהם, זה לא משנה כי הם אלו שקובעים בפועל. האזרחים אולי בוחרים בנשיא, אבל הם קובעים את החוקים – כך שלמעשה, כל ההליך הדמוקרטי לא שווה כלום. במקרה שלא ארה"ב, זה אומר שהנשיא, בית הנבחרים והסנאט הם למעשה תיאטרון בובות של המשטר האמיתי – של ה-Deep State. חשוב להדגיש כי התאוריה הזאת שכיחה במקומות אחרים ברחבי העולם, כולל בישראל. אם תחפשו את המושג "דיפ סטייט" במנוע החיפוש של Google, אז אחת התוצאות הראשונות שתקבלו תהיה מאמר אשר מתייחס לאופן שבו התאוריה באה לידי ביטוי במדינה, עם דוגמאות שנעות מאכיפה בררנית של הרשות המבצעת (חקירת בנימין נתניהו בנוגע למפגשים עם עיתונאים, לעומת ציפי לבני או יאיר לפיד שלא נחקרו), אל סיקור תקשורתי מגמתי ומוטה (התקשורת מאתרגת את שרון בזמן ההתנתקות) ועד לסיכולים פוליטיים של ממש (רן ברץ שהיה אמור להתמנות לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי, לפני שפורסמו בעיתונות פוסטים פוגעניים שלו מן העבר על אישים שונים כמו ברק אובמה, ג'ון קרי ורובי ריבלין). אף על פי כן, סביר להניח שאפילו הקונספירטורים האדוקים ביותר בישראל ירימו גבה על תנועת Qanon, אשר מבוססת על מקורות שנויים במחלוקת – שלא לומר, אדם אנונימי שכותב דברים הזויים ב-Reddit. A post shared by Slate France (@slatefrance) on Aug 8, 2018 at 12:47am PDT המסע בעקבות פירורי הלחם אחרי שסיימנו עם כל היסודות, נעבור באלגנטיות אל החומר הטוב: מה בעצם הקטע של תנועת Qanon? ובכן, התפיסה הגורפת של אנשי התנועה, כאמור, הינה שגורמים מסתוריים בממשל האמריקאי מנהלים מלחמה עם דונלד טראמפ. כמו כן, לא רחוק היום שבו הנשיא יטהר את ארה"ב מן האויבים הללו. פי. ג'יי. טוביה, כתב של תוכנית החדשות PBS NewsHour, מספר כי הכל התחיל בסתיו שעבר, כאשר משתמש אלמוני שהזדהה באתר הפורומים 4chan בתור Qanon, החל לפרסם פרטי מידע קריפטיים בנוגע לפעילות ממשלתית סודית שהוא, לכאורה, מעורב בה. "האדם הזה טוען שהוא בכיר בממשל ושיש לו מידע פנימי על פעילות נגד גוף גלובליסטי שפועל בתוך הממשלה", מסביר טוביה. "האות Q היא רפרנס לסיווג הביטחוני שכביכול יש לו, שהוא הסיווג הגבוה ביותר במודיעין האמריקאי. לטענתו, הגוף הנ"ל פועל באופן שוטף עם משפחת אובמה, קלינטון, ג'ורג' סורוס ועוד בשביל לקדם אג'נדה של מיעוט שחי בארה"ב. על פי התאוריה שלו, הם מנהלים את המדינה במשך עשרות שנים". אז מה עושה נגדם טראמפ? בקצרה, הוא משתף פעולה עם הצבא האמריקאי, על מנת לעצור, לאסור ולשפוט את כל המעורבים בפרשה. המטרה בסופו של דבר היא לכלוא אותם, את כולם – והראשונה בתור היא הילרי קלינטון. טוביה מסביר שההוכחות של אנשי תנועת Qanon הם הפוסטים של אותו משתמש, אותם הם מכנים Bread Crumbs ('פירורי לחם'). "מדובר ברמזים קטנים בסגנון של 'תתמקדו בדבר הזה בנאום' או 'חפשו את הדבר הזה' שאנשים מנתחים לעומק", הוא מסביר. "לצורך העניין, כולם יודעים שלפעמים טראמפ מצייץ עם שגיאות כתיב. אז אותו משתמש טוען שאלו למעשה רמיזות לכך שהנשיא הולך לפעול נגד גורמים בגוף המסתורי הזה". טוביה מספר שקשה לעמוד את מספר האנשים שקשורים באופן אדוק אל תנועת Qanon, אם כי מדובר ללא ספק באחד הנושאים הבוערים ביותר בקרב קהילת הקונספירטורים. פורום ה-/r/greatawakening באתר Reddit מכיל למעלה מ-54 אלף מנויים, סרטונים ביוטיוב שקשורים לתנועה מונים כל אחד מאות אלפי צפיות ואפילו כמה אושיות בתקשורת התייחסו לתנועה בפורמט כזה או אחר – כולל מגיש רשת Fox News שון האניטי. למרות זאת, מומחים מדגישים כי מדובר בתנועה שהיא יותר פופולארית מאשר גורפת. להערכתם, תנועת Qanon מונה מספר מצומצם של מאמינים ביחס לקונספירטורים שמאמינים שביימו את הנחיתה על הירח, אך רצוי שלא להמעיט בקיצוניות שלהם – במיוחד לאור התקרית שהתחוללה לאחרונה בסכר הובר. I've been researching unexplained phenomenon, ufo's, JFKs assasination, 911, the Mandela effect & numerous other "conspiracies" for years. I'm neither Rep or Dem. I'm nuetral as a true researcher should be. I've researched #Qanon since Dec. Sorry haters but this not A CONSPIRACY pic.twitter.com/yXw725zgrv — Homer MakGill (@Edgarblaire) August 7, 2018 בחודש יוני האחרון, אדם חמוש הגיע לסכר וחסם את הציר עם רכב משוריין. התקרית הובילה לעימות עם המשטרה, שבמהלכו החמוש הניף דף נייר עליו נכתב: "פרסמו את דו"ח ה-OIG". טוביה מסביר: "מדובר בדו"ח שמתייחס לממצאי החקירה הנוגעת לשימוש של הילרי קלינטון בשרת פרטי לחשבון האי-מייל שלה. חשוב לציין שבזמן התקרית כבר פורסם הדו"ח הזה, אבל Q סיפר באחד הפוסטים שלו שהממשל שומר את המסמך האמיתי לעצמו, כי במציאות אותו דו"ח יכול להוביל למאסר של הילרי". רצוי להוסיף שזוהי לא הפעם הראשונה שהמשטרה התעמתה עם אדם חמוש בפרשת שרת האי-מייל של הילרי. בדצמבר של 2016, אדם חמוש ששמו אדגר מאדיסון וולץ' השתלט על פיצריית 'קומט פינג-פונג' בוושינגטון, בטענה שבמרתף פועל ארגון עברייני בחסות משפחת קלינטון שסוחר בבני אדם. וולץ' הגיע למקום עם נשק, התעמת עם אחד העובדים ואז פתח באש. המשטרה הוקפצה למקום והחמוש נעצר ללא נפגעים. כיום, השערורייה מוכרת בתור 'פרשת פיצה-גייט'. בניגוד לקונספירציות אחרות אשר מטילות ספק בממסד כלשהו (לדוגמא: מתנגדי חיסונים שסבורים שקהילת הרפואה פועלת מתוך אג'נדה כלכלית או אנשים שמאמינים ב"ארץ שטוחה" שמטילים ספק בקהילת המדע בכללותה), האג'נדה של אנשי תנועת Qanon היא בעד הנשיא. כלומר, הקונספירציה הזו בבסיסה מגינה על טראמפ מפני ביקורת שמופנית אליו, בין אם זה בכלי התקשורת או ברשתות החברתיות. "דברים שאנשים תופסים בתור חדשות רעות בשביל טראמפ, חברי התנועה סבורים שזה בעצם חדשות טובות", מסביר טוביה. "קחו לדוגמא את החקירה של רוברט מולר: הם מאמינים שהחוקר בעצם פועל לטובתו. התאוריה גורסת שטראמפ רצה לגרום לרשויות לחשוב שהוא נמצא בשיח עם הרוסים, כדי שה-FBI ימנה את מולר בתור החוקר הראשי. ככה, הוא וטראמפ יוכלו לחקור ביחד את אנשי ה-Deep State, הגלובליסטים והפדופילים בממשל". A post shared by #QAnon (@wwg1wga_) on Aug 7, 2018 at 7:33pm PDT אנשי השכל הישר מיותר לציין שהסיקור התקשורתי סביב אנשי תנועת Qanon היא ביקורתית בלשון המעטה – ובצדק. כלומר, קשה מאוד לקחת ברצינות אנשים שכל תורתם מבוססת על משתמש אנונימי באינטרנט. למרות זאת, מעניין לבחון את תופעת Qanon מנקודת מבט של מה הנרטיב של אותו משתמש מסמל עבור אנשי התנועה. אוון מוריס-סנטורו, כתב של אתר Vice News, ראיין לאחרונה את בני הזוג ג'ניפר וג'יימי בוטיו, שניהם אנשי התנועה שנכחו בנאום של דונלד טראמפ בפלורידה בסוף החודש שעבר. בשיחה עם השניים, מוריס-סנטורו ניסה להבין מה גורם לאנשים נורמטיביים, אזרחים שומרי חוק, לפקפק כל כך בממשל. "איני מאמין בקונספירציות הזויות, אבל אם ניקח לדוגמא את הרצח של קנדי אז אתה צריך לשאול את עצמך: מה מסתירים מאיתנו?", מסביר ג'יימי. "זה כל מה שאתה צריך לעשות, אתה רק צריך להיות אדם בעל שכל ישר". ג'ניפר מסבירה ש-Q מבחינתה חושף את ממדי השחיתות האדירים של הממשל. בני הזוג מאמינים שכל אזרח אמריקאי מודע לעובדה שוושינגטון מושחתת מיסודה, אך אם הנשיא ינצח במערכה שלו נגד ה-Deep State זה יהיה הסוף של השחיתות המערכתית. מבחינתם, כשטראמפ טען שהוא מתכוון "לייבש את הביצה", זאת הייתה הכוונה שלו. על כן, מסתמן שבמקרה הטוב תנועת Qanon מסמלת איזה כמיהה של האדם הפשוט לראות את מפלתה של הבירוקרטיה או "השיטה" שפוגעת בו ביום יום. במקרה הרע, זאת סיבה מצוינת להזויים לצאת לרחובות ולנהוג באלימות כלפי אנשים אחרים. אם אתם שואלים אותי, אנשי תנועת Qanon נעים על הסקלה הקונספירטיבית איפשהו בין מתנגדי החיסונים לאנשים שמאמינים שכדור הארץ שטוח. כלומר, הם ללא ספק מסוג האנשים שאיבדו כל תקווה בממסד כלשהו (במקרה הזה הממשל האמריקאי), אך נכון לעכשיו עדיין לא ברור מה הנזק שהם גורמים לחברה בארה"ב – ושני אנשים חמושים שנעצרו על ידי המשטרה הם טיפה בים לעומת ילד שמדביק גן שלם בחצבת. אז האם הם מסכנים את החברה האמריקאית? אנחנו נאלץ להמתין בסבלנות ולראות – ועד אז, לפחות אנחנו בהיקס, נמשיך לעקוב אחרי פירורי הלחם.





{title} תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן