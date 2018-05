כל אדם המתמצה בתיק חקירת ההיעלמות של מדלן מקאן, שמע על עדותה הקריטית של ג'יין טאנר, אחת הנשים שבילתה יחד בני הזוג מקאן בלילה של ההיעלמות. לטענתה, היא ראתה אדם חשוד הידוע בכינוי ה-'Tannerman': אדם בעל שיער כהה, עם מעיל חום, נעליים שחורות ומכנסיים בצבע חאקי, שנראה סוחב ילדה עם פיג'מה בצבע ורוד-לבן. אותו חשוד נצפה בסביבות השעה 21:15 בסמוך לחדרם של משפחת מקאן. לאורך החקירה, המשטרה המקומית ביקשה מטאנר שלא לדווח לכלי התקשורת על מה שהיא ראתה, אך זו לא הקשיבה וחשפה את האינפורמציה. מאוחר יותר, היא סיפרה כי היה לה חשוב לספר לתקשורת מה היא ראתה כי "היא מאמינה שמדלן נחטפה". כעת גורמים במשטרת בריטניה הודיעו כי כבר אין מקום לספק; ה-Tannerman אינו קשור להיעלמותה של מדלן מקאן. על פי הדיווחים של אתר החדשות הבריטי The Sun , האיש שנצפה באותו לילה היה ד"ר ג'וליאן טוטמן, מנתח שנפש באותו מלון יחד עם בני משפחתו. לטענת אשתו של טוטמן, ברגע שהם שמעו את עדותה של טאנר, הם דיווחו למשטרה כי החשוד שנראה בסמוך לחדר של משפחת מקאן ככל הנראה היה המנתח – אך מסתמן שהמידע לא עבר הלאה, אל הרשויות בבריטניה. משמעות הדבר היא שחוקרים ניסו לזהות את ה-Tannerman במשך שנים ובעצם בזבזו את זמנם וכמויות עצומות של כסף על מבוי סתום. "ברגע שהמשטרה הבינה את המשמעותיות של המידע שלנו, זה כבר היה מאוחר מדי", סיפרה אשתו של ד"ר טוטמן בריאיון. "תמיד סברנו כי ג'יין טאנר ראתה את ג'וליאן בלילה של ההיעלמות. הודענו על כך לחוקרים של ה-Polícia Judiciária, אבל אנחנו לא יודעים אם הם העבירו את המידע הלאה לחוקרים הבריטיים". So we all thought #Crechedad was an invention by Redwood, to exclude #Tannerman but no-one believed Redwood, and NOW Redwood's "revelation moment" is being given legitimacy by Totman (after all these years LOL) who just HAPPENS to be the spitting image of Gerry #McCann �� pic.twitter.com/8DongdeJCI — Carla Spade (@CarlaSpade) May 6, 2018 המפקח אנדי רדווד, החוקר הראשי בפרשה, הגדיר את ההתפתחות בתור 'רגע של התגלות'. בתגובה לכלי התקשורת בבריטניה, רדווד אמר: "אנחנו כמעט בטוחים עכשיו שהאיש שג'יין טאנר ראתה באותו לילה אינו החוטף". כעת, החוקרים הפנו את תשומת ליבם לעדותו של מרטין סמית', תייר אירי שנכח באתר הנופש באותו לילה. לטענתו של סמית', הוא ראה בסביבות השעה 22:00 אדם, אשר מוגדר בתיק החקירה בתור ה-Smithman, שסוחב ילד במורד גבעה סמוכה למלון. {title}





