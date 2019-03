תפנית מפתיעה בפרשת החטיפה של הנערה ג'יימי קלוס, כאשר אדם שהזדהה בתור החוטף שלה יצר קשר עם עיתונאית מצפון ארה"ב בשביל למסור את הגרסה שלו לתקרית. ג'ניפר מיירלי, עיתונאית ממיניאפוליס אשר במינסוטה, הקליטה בסוף השבוע האחרון שיחת גוביינא מג'ייק פטרסון, אשר חשוד ברצח כפול וחטיפה, ונמצא בבית מעצר מאז שהנערה נמצאה על ידי דוג-ווקר באמצע ינואר.

מיירלי שלחה מכתבים אל פטרסון בתקווה שהוא יצור איתה קשר ולהפתעתה, ביום שישי האחרון אדם שהזדהה בתור החוטף התקשר אליה ממתקן המעצר של מחוז פופ, מינסוטה, בו שוהה החשוד בן ה-21 – השיחה כולה הוקלטה על ידי העיתונאית.

Accused Jayme Closs kidnapper Jake Patterson talked exclusively with WCCO. Tune in at 5 p.m. for more. | https://t.co/sMKgKEOviZ pic.twitter.com/ihLgSmxKZy