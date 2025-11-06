חמישה תבלינים שעוזרים לירידה במשקל

ירידה במשקל היא משימה לא קלה. גם אחרי שהצלחנו להשיל את הקילוגרמים העודפים, אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לשמור על המשקל החדש. לכן תזונאים ודיאטנים קליניים רבים ממליצים על שינוי כללי באורח החיים, כזה שניתן להתמיד בו (במקום דיאטה רצחנית זמנית). ואיך נאמץ תפריט חדש ובריא בלי להרגיש שאנחנו מוותרים על הטעם? יש כל מיני דרכים לשדרג את התפריט היומי בלי להוסיף לו יותר מדי קלוריות - ואחת השיטות המומלצות על ידי דיאטנים תפתיע אתכם בפשטותה - פשוט תוסיפו תבלינים.

תבלינים לא רק מוסיפים המון טעם עם ערך תזונתי גבוה וקלורי נמוך - חלקם גם סופר בריאים ואף נחשבים ממש לסופר פודס. ואם כל זה לא הספיק - אז מחקרים מראים שישנם תבלינים שאף עוזרים לרדת במשקל. הנה כמה תבלינים שהוכחו מחקרית כתורמים לירידה במשקל:

זרעי חרדל

אמנם בימינו אנחנו רגילים להשתמש בחרדל בעיקר כממרח, אך זרעי חרדל משמשים את בני האדם לתיבול כבר אלפי שנים (!). הטעם החרפרף של זרעי החרדל משדרג כל מאכל, אבל היתרונות שלהם לא רק מסתכמים בטעם ייחודי. זרעי חרדל הם דלי קלוריות (בהשוואה לתבלינים/ממרחים אחרים), אך בעלי ערך תזונתי גבוה - הם מכילים אומגה 3, ברזל, מגנזיום, סלניום, אבץ, סידן, סיבים תזונתיים ועוד. זרעי חרדל מכילים גם נוגדי חמצון שעוזרים במניעת מחלות ועיכוב תהליכי הזדקנות בגוף.

זרעי חרדל (כמו גם הממרח) יכולים להחליף ממרחים ותבלינים אחרים בעלי ערך קלורי גבוה ובכך עוזרים לשמירה על המשקל מבלי להרגיש אתם מתפשרים על הטעם. בנוסף לכך, המינרלים שבו עוזרים לשפר את המטבוליזם, שחשוב לירידה במשקל ושריפת שומן. מובן שרק צריכת זרעי חרדל לא תוביל לירידה במשקל, אך בשילוב עם תפריט מאוזן ופעילות גופנית, הם בהחלט תוספת מעולה שעוזרת למי שמחפש להרכיב תפריט בריא, דל קלוריות וטעים.

תוספת מעולה לתפריט דיאטטי | צילום: Wow Phochiangrak, Pixabay

קינמון

התבלין בעל הטעם הייחודי מתאים לכל כך הרבה מאכלים (ומשקאות!) - ואיזה כיף שהוא גם סופר בריא. טעמו המתקתק הפך את הקינמון לתבלין נפוץ בתפריטים של דיאטנים, שעוזר להפחית את צריכת הסוכר. אך מתברר שהוא לא רק תורם לשמירה על המשקל באופן עקיף, הוא עושה זאת גם באופן ישיר. ממחקר שפורסם ב-2017 על ידי חוקרים מאוניברסיטת מישיגן, עולה כי תרכובת אורגנית שנקראת סינאמאלדהיד (שמקנה לקינמון את הארוחה וטעמו הייחודיים), עוזרת בשריפת שומן. מתברר שסינאמאלדהיד יכול לסייע לתרמוגנזה, תהליך שבו מיוצר חום בגוף על ידי שריפת קלוריות. תהליך זה יכול לעזור לירידה במשקל. ואם כל זה לא מספיק, אז יש לקינמון גם יתרונות בריאותיים, ביניהם הפחתת רמות כולסטרול, סוכר ושומנים בדם (טריגליצרידים).

קינמון | צילום: Shutterstock, shutterstock

פלפל שחור

אתם משתמשים בו כמעט לכל מאכל, אבל כמה מכם יודעים שפלפל שחור גם יכול לסייע לירידה במשקל? מלבד הטעם הפיקנטי והייחודי שלו, פלפל שחור מכיל גם פיפרין, תרכובת שלא רק מעניקה לו את טעמו, אלא גם תורמת למניעת היווצרות תאי שומן חדשים בגוף.

כורכום

ידעתם שבמגירת התבלינים שלכם יש סופרסטאר? למרות שבמטבח הישראלי משתמשים בו לא מעט במטבח, בשנים האחרונות נבנה סביבו לא מעט הייפ גם בשאר העולם. הוא נחשב לאחד התבלינים הבריאים ביותר בעיקר בשל החומר הפעיל בו - כורכומין. מחקרים הראו יתרונות בריאותיים שונים של הכורכומין, ביניהם שיכוך בעיות במערכת העיכול, שיכוך כאבי מפרקים, הפחתת רמות כולסטרול וגם סיוע בעיכול שומן, שזה בהחלט עוזר לשמירה על המשקל. לכורכום ערך תזונתי גבוה וערך קלורי נמוך לכן הוא תבלין שבהחלט כדאי להשתמש בו הרבה, הן אם אתם בעניין של תזונה נכונה והן אם אתם מעוניינים לרדת במשקל.

גם שותים אותו. כורכום | צילום: Fascinadora, shutterstock

פלפל חריף