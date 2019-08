מחלות עיניים הן שכיחות בכל גיל. הן עלולות להתפתח למחלות כרוניות, שאם לא יטופלו, עלולות להסתבך ולהתדרדר עד כדי עיוורון. מעבר לבדיקות עיניים תקופתיות ושמירה על בריאות העין, גם לתזונה יש מקום חשוב בשמירה על בריאות העין וחיזוק המערכת החיסונית כולה. לפניכם המלצות למוצרי מזון שייטיבו עם העיניים שלכם וגם המלצות על מזונות מהם כדאי להמנע, כדי לא להזיק לעיניים ולשמור עליהן. אז מה כדאי לאכול? הנה כמה המלצות. >> לייק בפייסבוק כבר עשיתם? אפרסמון הפרי הכתום הזה עשיר בזיאקסנטין, ויטמין C וויטמין A. כמו כן, הוא עשיר בטנינים, שהם תרכובת נוגדת חמצון עוצמתית שזורמת בדם ומונעת את הפגיעה בתאי העין, בכלי הדם וחמצון הכולסטרול. עלי קייל ועלי תרד ירקות עליים אלו מכילים שני פיגמנטים צהובים ממשפחת הקרטנואידים, לוטאין וזיאקסנטין. כשהם מבושלים, רמת הפיגמנטים עולה עוד יותר, לפחות פי שניים. שני הפיגמנטים הצהובים הלו הם נוגדי חמצון חזקים, טובים ספציפית לעיניים, ומגנים על המקולה - מרכז הראייה (המצוי על גבי הרשתית). קייל ותרד מכילים את הריכוז הגבוה ביותר בטבע של לוטאין וזיאקסנטין, שתכונתם העיקרית היא סינון הקרינה המזיקה שמגיעה מהשמש. מכילים נוגדי חמצון חזקים | צילום: the-creative-exchange, unsplash טחינה מכילה אבץ רב, שבדיוק כמו נחושת מסייע בהגנה מרדיקלים חופשיים בכלי הדם ובתאי העין. אבוקדו מזון על, אחד מהפירות העשירים ביותר בפיגמנט הצהוב לוטאין. האבוקדו מכיל רמה גבוהה של נוגדי חמצון שחשובים לבריאות העין, ביניהם כמו ויטמין A שמחזק את תאי הרשתית, וויטמין E , נוגד חמצון עוצמתי שמגן על דפנות התאים ומונע חמצון של הכולסטרול הרע, ספיגה שלו בכלי הדם והצרתם. אחד מהפירות העשירים ביותר בלוטאין | צילום: Dream79, Sutterstock גויאבה אחד מהפירות העשירים ביותר בוויטמין C. בנוסף לעובדה שוויטמין C הוא נוגד חמצון בפני עצמו, הוא גם אחראי על פינוי הרדיקלים החופשיים, מנוגדי חמצון אחרים כמו אבץ ונחושת. דלעת מכילה מינון גבוה של בטא קרוטן, ויטמינים ונוגדי חמצון נוספים. בדלעת יש הרבה נחושת, אשר מסייעת אף היא בהגנה מפני רדיקלים חופשיים שפוגעים בתאי העין ובכלי הדם. גזר הירק המזוהה ביותר כאחראי לשמירה על בריאות העין. מכיל ויטמין E והרבה מאוד מהפיגמנט הכתום – הבטא קרוטן. הבטא קרוטן הוא אנטיאוקסידנט יעיל ביותר ומהווה את אחד היסודות של ויטמין A. עם צריכת גזר הגוף יודע בעצמו להפוך את הבטא קרוטן לוויטמין A, שקשור לראיית לילה. אגוזי ברזיל מכילים כמות גבוהה של סלניום, יסוד קורט שמשתתף בפעילותם של אנזימים נוגדי חמצון חזקים. עוד ב-mako בריאות: >> אם לשניים: "כך ירדתי 12 וחצי ק"ג תוך חודשיים וחצי"

אגוזי מלך מהווים מקור מעולה לחומצת שומן אומגה 3, שהיא מרכיב חשוב בקולטני האור אשר נמצאים ברשתית העין. לפי עדויות מחקריות חומצת שומן אומגה 3 מסייעות במניעת יובש בעין. כמו כן אגוזי מלך הם עשירים בנוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים שמגנים על העין. רימון מכיל כמויות גבוהות של אנטוציאנינים: פיגמנט אדום – סגול, אשר משמש כנוגד חמצון עוצמתי שזורם בכלי הדם הקטנים של העין ומגן עליהם מבפנים. המלצות על מזונות שכדאי להמנע מהם, או לפחות להמעיט בצריכתם המנעו ממזונות שעלולים להפריע לנימים ולכלי הדם בהעברת חמצן ודם לרשתית. בין המזונות הלא מומלצים: חטיפים ומרקים מעובדים עתירים בנתרן ומונוסודיום גלוטומט. רמות גבוהות של נתרן בגוף עלולות להעלות את לחץ הדם, שעלול להפריע לזרימת הדם לעין. זרימה זו היא חשובה לעין כדי להזין אותה וניקוי והרחקת פסולת ממנה. כשאספקת הדם אינה תקינה, עלול להגרם נזק לרשתית העין ולעצב הראייה. חמאה, סלטים תעשייתיים, בשר מעובד עתירים בכולסטרול ומגבירים את הסיכון לחלות בניוון רשתית. בעיניים קיימים נימי דם רבים שחשוב מאד לשמור אותם נקיים, כדי שזרימת הדם והחמצן לעין לא תופרע. כשרמת הכולסטרול והשומן הרווי היא גבוהה, כפי שקורה במזונות מעובדים רבים, הסיכון לחלות מחלת ניוון רשתית הוא גבוה יותר. נקניקים עתירים גם בכולסטרול וגם בנתרן. להימנע מנקניקים | צילום: shutterstock By AlexeiLogvinovich מאכלים עתירי סוכר מזונות בעלי מדד גליקמי גבוה עלולים לגרום למחלות ניוון רשתית. כמו כן הם עלולים לגרום להתפתחות מחלת הסוכרת שאחד התסמינים שלה הוא פגיעה בעיניים. לסיכום, הקפידו על אכילת מזונות בריאים לעיניים ותוכלו למנוע התפתחות מחלות עיניים כמו ניוון רשתית, גלאוקומה ועוד. הקפידו לצרוך מזונות עשירים בבטא קרוטן שמסייעים במניעת התפתחות קטרקט, מזונות עשירים באומגה 3, כמו דגים ואגוזים, המומלצים למניעת ניוון רשתית ואפילו שתו מדי פעם כוס יין אדום שמסייע אף הוא בשמירה על העיניים. כותב המאמר הוא איתי שרף, מחלוצי המטפלים במגוון מחלות עיניים בארץ באמצעות הרפואה הסינית.





