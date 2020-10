מחקרים רבים נעשו על המוח האנושי, בניסיון לפצח תעלומות רבות שנותרו סביבו. חוקרים מסביב לעולם עדיין מחפשים תשובות לשאלות כמו מתי אנחנו מתחילים לחוות ירידה קוגניטיבית, למה ואיך היא קורית – וכיצד ניתן להאט או למנוע את התהליך. כעת צוות חוקרים טוען כי מצא את הגיל שבו המוח שלנו מגיע לשיא – והגיל שבו היכולות הקוגניטיביות שלנו מתחילות להתדרדר.

המחקר נעשה על ידי חוקרים מהמכון הפוליטכני בפריז, אוניברסיטת לודוויג-מקסימיליאנס במינכן ואוניברסיטת ארסמוס ברוטרדם. הם מצאו ראיות לכך שהיכולת הקוגניטיבית בבני אדם מגיעה לשיאה בגיל 35 והיא מתחילה להתדרדר לאחר גיל 45. את מסקנותיהם הם פרסמו לאחרונה בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences.

במהלך המחקר, החוקרים ניתחו את ביצועיהם של שחקני שחמט בכ-24 אלף תחרויות מקצועיות מתועדות שנעשו בין השנים 1890-2014. סך הכל, הם חקרו ביצועים של יותר מ-4,000 שחקנים, 20 מהם היו אלופי עולם וכל השאר היו מתמודדים ששיחקו נגדם. מטרת החוקרים הייתה לעקוב אחר רמת הביצועים של כל שחקן במשך שנים רבות בחייהם, כדי למדוד איך רמת הביצועים השתנתה עם הזמן. הם השתמשו בתוכנת מחשב שידעה להציע אילו מהלכים יהיו הטובים ביותר לכל משחק והשוו אותם למהלכים שביצעו השחקנים. חוקרים עדיין מנסים לפצח תעלומות רבות סביב המוח | צילום: Okrasiuk, shutterstock

הם מצאו כי הביצועים של רוב השחקנים השתפרו במהירות עד שהם הגיעו לגיל 20 – לאחר מכן נצפתה האטה בשיפור ביצועיהם עד שהם הגיעו לשיא בערך בגיל 35. רוב השחקנים הצליחו להישאר בשיא הזה במשך כעשר שנים – ולאחר הגיל 45, היכולות שלהם התחילו להתדרדר. בנוסף לכך, גילו החוקרים כי ביצועיהם של שחקני שחמט השתפרו באופן כללי ב-125 שנה האחרונות, בייחוד בקרב שחקנים צעירים. ככל הנראה שהסיבה לכך היא הכניסה של תוכנות מחשב לחיינו, שאפשרו לשחקני שחמט להתאמן מול יריבים טובים יותר.

תוצאות אלו תואמות למחקרים קודמים, שהראו כי התדרדרות קוגניטיבית מתחילה לקרות באיטיות כבר בשנות ה-30 וה-40 לחיינו, אך נעשית משמעותית יותר אחרי גיל 60.