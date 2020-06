רגילים להביט כל הזמן על חצי הכוס הריקה? ייתכן שאתם מזיקים למוח שלכם. מחקר חדש שנערך במחלקה לבריאות הנפש ב-University College London טוען כי חשיבה שלילית רפטטיבית בשלבים מאוחרים בחיים קשורה לירידה ביכולות הקוגניטיביות ולמאגרים גדולים יותר של שני חלבונים מזיקים שאחראיים למחלת האלצהיימר.

במסגרת המחקר, שפורסם במגזין The Journal of the Alzheimer's Association, נבדקו יותר מ-350 אנשים מעל גיל 55 במשך יותר משנתיים. כשליש מהם עברו סריקות PET מוחיות כדי למדוד את רמות חלבוני הטאו והעמילואיד בטא, שהם הגורמים השכיחים ביותר לדמנציה. הסריקות הראו כי לאנשים שבילו יותר זמן במחשבה שלילית, בדאגה לגבי ההווה לעומת התרפקות על העבר יש יותר מצבורי חלבונים כאלה, זיכרון גרוע יותר וירידה קוגניטיבית לעומת מצבם לפני ארבע שנים בהשוואה לאנשים שלא היו פסימיים.

המחקר אף בדק את רמות החרדה והדיכאון ומצא ירידה קוגניטיבית גדולה בקרב אנשים דיכאוניים וחרדתיים, אבל דווקא מצבורי הטאו והעמילואיד בטא אצלם לא היו גבוהים במיוחד, מה שהוביל את החוקרים להסיק כי מחשבה שלילית עשויה להיות הסיבה העיקרית שבגללה דיכאון וחרדה מחריפים את מחלת האלצהיימר.

הנוירולוג ד"ר ריצ׳רד אייזקסון טוען כי מדובר במחקר הראשון שמראה קשר ביולוגי בין חשיבה שלילית חזרתית לבין הפתולוגיה של אלצהיימר, ובכך מעניק לרופאים דרך מדויקת יותר להעריך סיכונם ולהציע לחולים פתרונות אישיים יותר. ״הרבה אנשים שנמצאים בסיכון לא מודעים להשפעה השלילית הישירה של דאגה והרהורים על המוח״, הוא אומר, ״המחקר חשוב וישנה את הדרך שבה אני מטפל בחולים שלי שנמצאים בסיכון״.

לעומתו, פיונה קארגר, חוקרת אלצהיימר מלונדון, מדגישה שלא מדובר בחשיבה שלילית לטווח קצר, וכי יש צורך במחקרים נוספים. ״הרבה אנשים במחקר הזה כבר זוהו כבעלי סיכון גבוה לאלצהיימר, כך שצריך לראות אם התוצאות הללו נכונות גם לשאר האוכלוסייה, ואם חשיבה שלילית רפטטיבית מגדילה את הסיכוי למחלה עצמה״, היא אומרת.

אחד החוקרים, ד"ר גאל שטלט מאוניברסיטת קאאן, אומר כי מדובר בהוכחה לכך שלמחשבות שלנו יש השפעה על הבריאות הפיזית, ועל כן אפשר גם לנצל את זה בכיוון חיובי: ״דאגה לבריאות המנטלית חשובה וצריכה להיות עדיפות בריאותית גבוהה בציבור, משום שזה לא רק חשוב לטווח הקצר אלא גם עלול להשפיע על הסיכון לדמנציה״.

איך אפשר לאמן את המוח לחשוב חיובי יותר? 30 דקות של תרגול מדיטציה ביום למשך שבועיים למשל היא אחת הדרכים שהוכחו מבחינה מחקרית, וכך גם דמיון מודרך. למשל, דמיינו את עצמכם בעתיד שבו כל המטרות שלכם הושגו וכל הבעיות שלכם נפתרו. טכניקה נוספת היא הכרת תודה – קחו כמה דקות ביום כדי לכתוב על מה אתם אסירי תודה בחיים, ואת החוויות החיוביות שעברתם היום.

