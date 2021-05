קת'רין מילס בת ה-22 היא סטודנטית לשיווק דיגיטלי המתגוררת בלונדון. היא הבינה לראשונה שמשהו לא בסדר בינואר 2016, כשהחלה לשים לב שרמות האנרגיה שלה צנחו באופן משמעותי. "הייתה לי תשישות נוראית. הייתי עייפה כל הזמן", סיפרה בראיון למגזין מטרו הבריטי. לדבריה, היא חשבה בהתחלה שמדובר בצינון. אך חודש לאחר הופעת התסמינים הראשונים, היא התעלפה בתחנת הרכבת והחליטה להיוועץ ברופא. "רופאים ביצעו כמה בדיקות דם, נתנו לי כדורי ברזל, אבל בערך באותו זמן התחלתי לסבול משיעול עם דם".

הרופאים אבחנו אותה בזיהום חיידקי בבית החזה והיא קיבלה תרופות אנטיביוטיות. מאוחר יותר היא מצאה את עצמה במיון מקבלת עירוי דם – ושם היא גילתה גוש חשוד ברגלה. היא ציינה את זה בפני אחד הרופאים במקום, אך הוא לא ייחס לזה חשיבות. רק באוגוסט 2017, כשנה וחצי לאחר שהתסמינים החלו להופיע, היא סוף סוף אובחנה. אך האבחון היה חמור הרבה יותר ממה שהיא דמיינה – הרופאים בישרו לה שהיא לוקה בסרטן.

האבחון: ארבעה חודשים לחיות

התברר שמדובר למעשה בסרקומה של הרקמות הרכות, סוג נדיר של סרטן שמתפתח ברקמות סביב איברים פנימיים כמו שרירים, רקמות חיבור, שומן, מעטפת עצבים ועוד. הסרקומות יופיעו לרוב בגפיים, אך הן יכולות להתפתח גם באזור הבטן, החזה ולעתים נדירות יותר באזור הצוואר והראש.

"זה היה שוק, כמובן. אבל המחשבה הראשונה שלי הייתה 'אוקיי, איך אתם הולכים לתקן את זה?'", היא מספרת. "הנחתי שאזדקק לניתוח או שאתחיל בכימותרפיה. בנקודה הזו, חשבתי שאם אתה לוקה בסרטן, אז יש טיפול והסרטן בנסיגה". אך קת'רין אובחנה בסוג חשוך מרפא של סרקומה שמתחיל בעצמות וברקמות. נאמר לה שנותרו לה רק כמה חודשים בודדים לחיות. "בהתחלה, זה היה שוק נוראי וזה מרגיש מאוד בודד כשאומרים שנותרו לך ארבעה חודשים לחיות בגיל 22". אבל אז היא התחילה לעבוד על אפליקציה שעוזרת עם תחושת הבדידות בקרב חולי סרטן. "האפליקציה עזרה לי לגלות מה אני רוצה שהמשימה האישית שלי תהיה בכל זה".

קת'רין ניסתה לנצל את המיטב מהחודשים שנותרו לה ובמקביל התחילה טיפול כימותרפי.

אבל החדשות הטובות הן שארבע שנים לאחר מכן, היום הסרטן של קת'רין במצב יציב והיא בימים אלה ממשיכה לפעול כדי לעזור לחולי סרטן עם הבדידות שפוקדת רבים מהם. היא חזרה לאוניברסיטה, סיימה תואר שני בשיווק דיגיטלי והשתלבה בחברה שפיתחה אפליקציה שמחברת בין חולי סרטן ומאפשרת להם לשתף מחשבות ותחושות ועוזרת להם להרגיש פחות בודדים.

היא משתפת שהחיים בצל מחלה סופנית יכולים להיות מאוד מבודדים ולכן חשוב לה להשמיע את קולם של חולי הסרטן. היא מרגישה שלעתים קרובות נוטים להתעלם מחולים סופניים כשזה נוגע לתמיכה מהקהילה. "אני בעמדה ייחודית שבה אני חולה סופנית, אבל אני לא תחת שעון מתקתק. אז אני עדיין רוצה לעשות משהו מהחיים שלי". קת'רין שמחה להיות מעורבת באפליקציה שמאפשרת לה להשתמש ביכולות שלה כדי לעזור לאנשים אחרים שנאלצים להתמודד עם סרטן.