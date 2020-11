בדרך כלל כשאנחנו סובלים מהקאות ושלשולים, אנחנו משערים שמדובר בקלקול קיבה כי אכלנו משהו לא טוב או שנדבקנו בווירוס בקיבה. אבל במקרה שתועד לאחרונה בספרות הרפואית, מה שעמד מאחורי התסמינים הללו היה משהו הרבה יותר בלתי צפוי.

לפי תיאור המקרה, שתועד לאחרונה במאמר בכתב העת הרפואי The New England Journal of Medicine, גבר בן 20 מניו דלהי פונה לחדר המיון, לאחר שסבל במשך יממה מהקאות, שלשולים וכאבי בטן. לפני כן הוא היה בריא וללא מחלות רקע ידועות.

בדיקות ראשוניות הראו כי יש לו רמות גבוהות של תאי דם לבנים, מה שיכול להעיד על זיהום בגוף. בנוסף לכך, נמצאה רמה גבוהה של המוגלובין, חלבון בדם שנושא חמצן אל התאים בגוף – מה שיכול להצביע על מצבים רפואיים שונים, כמו התייבשות, סרטן דם ועוד.

לאחר מכן הרופאים ביצעו בדיקת אולטרסאונד לווריד גדול שנמצא בסמוך לקיבה, כדי לבדוק רמות של נוזלים בכלי הדם. אבל במהלך הבדיקה, הם הבחינו ב"מבנה צינורי, שנע בתנועות מעגליות" בתוך הקיבה שלו, לפי דבריהם של הרופאים. הם לקחו ממנו בדיקת צואה ובדקו נוכחות של טפילים. הם מצאו בצואה שלו ביצים של תולעת נימית, טפיל שמצוי במעי ששמו המדעי הוא Ascaris lumbricoides. מדובר בטפיל נפוץ במיוחד ברחבי העולם שיכול להגיע לאורך של לא פחות מ-35 סנטימטרים. אך הוא נפוץ יותר במקומות עם תנאי היגיינה ירודים ומקרים רבים מדווחים בהודו. ביצי הטפיל | צילום: Chaurasia & Bhoi, NEJM, 2020

לפי ה-CDC (המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב) ההידבקות בטפיל מתרחשת כשאדם מעכל ביצים של הטפיל, וזה יכול לקרות כשאוכלים פירות או ירקות שצמחו באדמה מזוהמת, לרוב בצואה אנושית. זה יכול גם לקרות אם אדם נוגע באדמה מזוהמת ולא רוחץ ידיים לאחר מכן.

המטופל במקרה זה קיבל תרופה אנטי-טפילית ושוחרר מבית החולים לאחר יממה. שבועיים לאחר מכן, נעשו בדיקות מעקב והמטופל דיווח כי מרגיש טוב יותר.