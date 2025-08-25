ממצאים ראשוניים מחקירת מותו הטרגי של בן 3 מנפילת פסנתר

הילד ככל הנראה שיחק עם בן משפחה נוסף בפסנתר בן יותר מ-40 שנה, כשלפתע הפסנתר איבד יציבות והתהפך על הילד. הוא חולץ מתחתיו והועבר לבית חולים, שם נקבע מותו

הושלמו גביית העדויות ואיסוף הממצאים הראשוניים בבית המשפחה שבה ילד כבן 3 מצא את מותו מהתמוטטות פסנתר, ביישוב דרומית לירושלים.

על פי ממצאי החקירה עד כה, מדובר במקרה טרגי שבו שיחק הילד יחד עם בן משפחה נוסף בפסנתר בן יותר מ-40 שנה, פסנתר שנמצא ברשות המשפחה שנים ארוכות. בתוך כך ובשלב מסוים, כפי הנראה הפסנתר איבד יציבות והתהפך קדימה על הילד תוך שמחץ את פלג גופו העליון.

בת משפחה נוספת ששהתה בסמיכות, זעקה לאביה ששהה מחוץ לבית, והם פעלו במהרה והצליחו לחלץ את הילד מתחת לפסנתר.

לאחר חילוצו, הועבר הילד באמצעות גורמי הרפואה אל בית החולים - שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.