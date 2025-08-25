נקבע מותו של בן ה-3 שנפגע מפסנתר בביתו שבהר גילה
נקבע מותו של בן ה-3 שנפגע היום (שני) מפסנתר בביתו שבהר גילה. בן ה-3 פונה במצב אנוש לבית החולים הדסה עין כרם עם חבלות בחזה ובבטן, תוך ביצוע פעולות החייאה, אחרי שככל הנראה נפל עליו פסנתר.
בשעה 14:23 התקבל הדיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על הילד, שהובא לחבירה עם צוותי מד"א סמוך לעין יעל, לאחר שנפגע. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים.
פרמדיקית מד"א טל רביבו סיפרה: "חברנו לילד שנפצע קשה מאוד, לאחר שככל הנראה נפגע מפסנתר כבד שנפל עליו. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה משמעותית בחזה ובבטן שלו. תוך המשך הפינוי לבית החולים, ביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי לכאב, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש".