צוות מגן דוד אדום הוקפץ לביתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, נבדק אם נטלה כמות גדולה של כדורי שינה • היא פונתה בהכרה מעורפלת לבית החולים בת"א - לא נשקפת סכנה לחייה • באיכילוב עדכנו: תומר-ירושלמי פונתה למחלקה לרפואה דחופה, הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה

צוות מד"א הוזעק הבוקר (ראשון) לביתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי שברמת השרון והיא פונתה כשהיא מעורפלת הכרה לבית החולים איכילוב שבתל אביב. נבדק אם נטלה כמות גדולה של כדורי שינה, לא נשקפת סכנה לחייה.

מבית החולים איכילוב נמסר: "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב, הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".

שבוע לאחר שנעדרה הפצ"רית ואותרה לאחר חיפושים רבים כקילומטר מצפון לחוף הצוק, ביום שישי בבוקר אותר הטלפון שלה בחוף הצוק בידי אישה כבת 50 ששחתה במים הרדודים, מצאה את הטלפון והזעיקה את כוחות השיטור. גורם במשטרה אישר ל-N12 כי בדיקה ראשונית של יחידת הסייבר באגף החקירות והמודיעין אישרה שהטלפון הנייד שנמצא בחוף - אכן שייך לפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי.

על פי אותו גורם, במשטרה בודקים את תוכן הטלפון, אם מחקו בו תכנים לפני שהושלך לים ואילו פעולות טכניות נעשו בו. לדבריו, ייקחו כמה ימים עד שיגיעו לתוצאה סופית. "הפצ"רית בעת מעצרה אכן מסרה לנו את הקוד של הנייד שלה", הוא הוסיף.

הטלפון נמצא בתוך המים כשהוא דלוק. גורם במשטרה אמר ל-N12: "זה הטלפון של הפצ"רית לשעבר, בוודאות". בתוך כך, בית המשפט שחרר את הפצ"רית למעצר בית של 10 ימים, ואסר עליה ליצור קשר עם המעורבים בפרשה במשך 55 ימים.

האזרחית שמצאה את הטלפון סיפרה ל-N12: "כשמצאתי את הטלפון הוא היה כבוי. הדלקתי אותו כדי להבין למי שייך וכך ראיתי את התמונה של הפצ"רית במסך הנעילה". לדבריה, היא פנתה לבחור שהבטיח תגמול כספי של מאה אלף שקלים למי שיאתר את הטלפון: "הוא אמר לי 'ביקשתי לקבל את המכשיר קודם, לפני הפנייה למשטרה. זה לא התנאים שהצבתי'".

לאחר מכן היא היא הגיעה לתחנת המשטרה כדי למסור עדות וסיפרה לאנשי המשטרה: "שחיתי הבוקר בחוף הצוק, ובשלב מסוים במים הרדודים, סמוך אל החוף, ראיתי משהו שנראה כמו טלפון. הרמתי את זה והבנתי שזה אייפון. מיד יצאתי מהמים, פתחתי וראיתי תמונה של הפצ"רית. דיווחתי למשטרה, הכוחות הגיעו וזימנו אותי לעדות". לדבריה, הוא היה כבוי והיא זו שהדליקה אותו.

חקירת הפצ"רית - והחלטת הרמטכ"ל

על רקע חקירת פרשת שדה תימן, דובר צה"ל הודיע כי הרמטכ"ל החליט שראש כוח האדם, האלוף דדו בר כליפא, יופקד בשלב זה גם על ניהול הפרקליטות הצבאית. בר כליפא יקבל את האחריות על הפרקליטות עד לכניסתו לתפקיד של הפרקליט הצבאי הראשי החדש, איתי אופיר. דובר צה"ל הדגיש: "האלוף יהיה אמון על המישור הפיקודי בלבד ובמקביל, יוגדר בהקדם ממלא מקום מקצועי לתפקיד. הרמטכ"ל רואה חשיבות עליונה בייצוב הפרקליטות הצבאית ובהבטחת תפקודה הרציף והמקצועי".

תקציר האירועים

האירועים החלו ביולי 2024 במחנה שדה תימן בדרום, במתקן מעצר שבו הוחזק עצור פלסטיני. לפי כתב האישום, חיילי מילואים מ"כוח 100" התעללו במחבל באכזריות - דקרו, גררו וגרמו לו חבלות פנימיות. התיק נגדם עדיין מתנהל.

על פי מידע מודיעיני של אמ"ן המחבל הינו שוטר חמאס שעסק במחלקת המלחמה בסמים ולא השתתף בטבח 7 באוקטובר או נמנה עם כוחות הנוח'בה. עם זאת הוא נמנה עם הכוח המבצע פעולות איבה נגד ישראל והודגש כי נשקפת ממנו מסוכנות גבוהה ביותר ככל שישוחרר.

באוגוסט 2024 נחשף סרטון מהבסיס שדה תימן, שבו לכאורה נראית אותה התעללות. התיעוד מהווה ראייה מרכזית בתיק נגד החיילים המואשמים.

בעקבות פרסום הסרטון הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה לחקור את ההדלפה.

הפרקליטות הצבאית העבירה לבג"ץ דרך פרקליטות המדינה התייחסות רשמית ובה הסבירה כי נוהלה בדיקה פנימית לחקירת ההדלפה, אך לא הצליחו למצוא במהלכה את האחראי להדלפה.

בחודש שעבר, במסגרת בדיקת פוליגרף שגרתית שביצע שב"כ למשרתת בפרקליטות, עלה החשד שההדלפה של הסרטון התבצעה באישור הפצ"רית. המידע הועבר לרמטכ"ל וממנו ליועמ"שית.

היועמ"שית הורתה לפתוח בחקירה פלילית, בין השאר נגד הפצ"רית, בחשד להדלפה וחמור מכך - בשל החשד למסירת הצהרה שקרית לבג"ץ.

החקירה נפתחה והפצ"רית יצאה לחופשה והודחה מתפקידה בשל החשדות נגדה.

ההיעלמות בחוף הים