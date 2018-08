תסמונת אירלן: המתחזה להפרעת קשב וריכוז

A post shared by GoCyns (@gocyns) on Dec 14, 2016 at 6:54am PST מאפייני תסמונת אירלן יכולים להפריע לילדיכם לנהל שגרה תקינה ובריאה - הפרעות קשב וריכוז, קשיי כתיבה, קשיי התארגנות, רגישות לאור, קשיים בקריאה, חוסר נוחות (מאמץ ועייפות, ישנוניות, כאבי ראש ועיניים שורפות) ועוד. אבחנה מוטעית של רופאי ילדים מובילה אותם לתת לילדים מרשמי ריטלין, ולהורים המתוסכלים אין ברירה, אלא לתת את הכדורים לילדיהם. >> לייק בפייסבוק כבר עשיתם?

>> הילד סובל מהפרעת קשב וריכוז? קחו אותו לטבע

במקרה של נוריאל וינשטיין, ילד בן 12 הלומד בכיתה ו', התסמונת התחזתה לבעיות ראייה קשות, רגישות לאור וכאבי ראש איומים. נוריאל חזר מדי יום מבית הספר והתלונן בפני הוריו על התסמינים שהפריעו לו ללמוד בכיתה – הוא לא ראה טוב מהלוח, האור הציק לו והערכות המורים כלפיו כתלמיד מצטיין וחכם לא באו לידי ביטוי במציאות. הוריו של נוריאל לקחו אותו למספר לא מבוטל של רופאי עיניים, שאמרו להם שאין שום בעיה עם ראייתו. מרסלה וינשטיין, אמו של נוריאל, סיפרה: "לקחנו את נוריאל לכל כך הרבה בדיקות שלא הניבו תוצאות. הוא סבל ולא ידענו איך לעזור לו. נאלצנו להביא לו מורים פרטיים הביתה שיעברו איתו שוב על החומר הנלמד בכיתה, כי הוא לא היה יכול להתרכז ולא עמד בקצב הלימוד בכיתה. למזלי, שמעתי על מרכז אירלן מאחת המורות הפרטיות. לקחתי לשם את נוריאל ומאז חייו השתנו! התאימו לו שקפים צבעוניים ומאז הוא רואה מצוין, מצליח לקרוא מהלוח ולקרוא ספרים, אין לו רגישות לא לאור בכיתה ולא לאור השמש, וכאבי הראש נעלמו כלא היו". A post shared by Mayu (@mayumi_otani2) on Aug 15, 2018 at 5:35pm PDT נעמי לאלזר, מומחית לאבחון בשיטת אירלן, מציינת כי "מחקרים רבים מלמדים שבאוכלוסייה קיים שוני רב באופן שבו המוח מפרש את הנקלט על ידי העיניים. כ-15 אחוז מהאוכלוסייה מעבדים את החומר הנקלט בצורה לקויה ו/או מעוותת, מה שגורם להם לקשיים רבים בתפקוד היומיומי. שיטת אירלן מציעה פתרון לילדים ומבוגרים המתקשים בעיבוד החזותי. התסמונת תורשתית בדרך כלל, אך גם יכולה להיות נרכשת כתוצאה מאירועים שונים בחיים, כמו חום גבוה מאוד, זעזוע מוח, שינויים הורמונליים ומתח נפשי גבוה. תסמונת אירלן אינה תופעה חולפת, היא מפריעה לאיכות החיים לאורך זמן. השיטה קיימת כבר למעלה מ-30 שנה והיא נפוצה ב-48 מדינות בעולם, בהם יש כ-170 מרכזי אבחון". הפתרון של שיטת אירלן מציע התאמה של שקפים ועדשות משקפיים מסננות צבע - כמו המשקפיים של ג'וני דפ ווופי גולדברג, הלוקים בתסמונת. ראשית, בהתאמת השקפים, בודקים אם הנבדק אכן סובל מתסמונת אירלן. במידה שכן, מותאמים לו שקפים צבעוניים שעוזרים בקריאה. השלב השני הוא התאמת עדשות משקפיים מסננות צבע. חשוב להדגיש שמשקפי ראייה אופטיים אינם אפקטיביים בהתמודדות עם התסמונת. התאמת עדשות משקפיים מסננות צבע מייצרת אינסוף שילובים המתאימים באופן מדויק ביותר לכל נבדק. התאמת צבע שאינה מדויקת עלולה עם הזמן לגרום לכאבי ראש או להחריפם, ולאימוץ יתר של העיניים. רק מאבחן מוסמך להתאמת עדשות משקפיים מסננות צבע של אירלן יכול לזהות את גון הצבע המתאים לתיקון. {title}





