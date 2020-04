התסמינים הנפוצים ביותר של נגיף הקורונה הם כידוע שיעול, חום גבוה וקשיי נשימה. אך ככל שעובר הזמן ומספר הנדבקים עולה, כך גם רופאים מבחינים בתסמינים נוספים. חלקם נפוצים יותר, אחרים פחות, אך נדמה שלנגיף הקורונה מגוון רחב יותר של תסמינים ותופעות לוואי משחשבנו בהתחלה. בתקופה האחרונה עלו דיווחים שונים על תסמינים שלא רק קשורים למערכת הנשימה, כמו אובדן חוש טעם וריח, בעיות עיכול ובעיות בעיניים. כעת מומחים מצרפת טוענים כי מצאו תסמינים חדשים של נגיף הקורונה - בעיות בעור.

הדיווח מגיע מהתקשורת הצרפתית, לפיו רופאים מהאיגוד הצרפתי לרפואת עור ומין (SNDV) הבחינו בתסמינים שונים בעור אצל מטופלי קורונה. האיגוד ארגן דיון בקבוצת וואטסאפ, שכלל יותר מ-400 אנשי מקצוע שעובדים במגזר הפרטי או במערכת הבריאות הציבורית בצרפת. במהלכו הם ציינו כי הבחינו בתסמינים שונים בעור, שנראים כמו כוויות קור, פריחות שנראות כמו תגובות אלרגיות ואדמומיות, שיכולה להופיע באופן פתאומי ועלולה לכאוב.

בהצהרה לתקשורת כתבו מהאיגוד לרפואת עור ומין כי תסמינים אלו בעור עשויים להיות קשורים לנגיף הקורונה. "אנחנו מזהירים את הציבור ואת הצוותים הרפואיים במטרה לזהות את המטופלים האלו (שיכולים להדביק אחרים) במהירות האפשרית". אמנם נראה שטרם נעשו מחקרים שמראים קשר בין תסמינים בעור ונגיף הקורונה, אך זה לא בהכרח אומר שזה לא אפשרי. מחקרים חדשים על הקורונה מתפרסמים כמעט ברמה יומיומית, כך שייתכן שעוד יפורסם על הנושא בהמשך. למרות זאת, רופאים מהאיגוד ממליצים לאנשים שסובלים מתסמינים אלו בעור להיוועץ ברופא. גם אם יתברר שלא מדובר בנגיף הקורונה, בכל מקרה יש לטפל בכל בעיה בעור. כוויות קור, פריחות ואדמומיות | צילום: kitzcorner, shutterstock

אנשים מדווחים על תופעת לוואי חדשה: תחושת "תסיסה" בגוף

תופעת לוואי נוספת של נגיף הקורונה שעלתה לאחרונה ברשתות החברתיות על ידי מטופלים שנדבקו בנגיף היא אולי אחת הביזאריות שדווחו עד כה. אנשים מדווחים על מעין תחושת "תסיסה" בגוף, זמזום שהם מרגישים בכל הגוף. מטופלת בשם מיה פרסמה בחשבון הטוויטר שלה כי אחד התסמינים הראשונים שהיא הרגישה הייתה "תחושה של חשמל בעור שלי". טראנה בורק, ממייסדות תנועת ה-#MeToo, שיתפה בטוויטר כי בן הזוג שלה, שנדבק בנגיף הקורונה סבל מתחושה של צריבה בעור שהייתה כל כך חמורה, שהוא הרגיש "כאילו העור שלו בוער". אחרים דיווחו על רגישות בעור כאחד מהתסמינים הראשונים שהם חוו.

Ok, i thinks its defo coronavirus.. the whole thing has moved round to my chest this evening, like bubbles fizzing inside my ribcage, taking air. Still breathing ok, but a tad frustrating, wont lie — 《 Perry 》 (@mrdarrenperry) March 20, 2020

לפי הניו יורק פוסט, ישנם רופאים המטפלים באנשים שנדבקו בקורונה, שטוענים כי תחושה זו עשויה להיות חלק מתופעות הלוואי של המלחמה של הגוף במחלה. לפי רופאים, נראה שתסמין זה אינו נפוץ במיוחד, אך שהוא עשוי להיות חלק מהתגובה של מערכת החיסון שמשפיעה על מערכת העצבים.

ד"ר דניאל גריפין, מנהל המחלקה למחלות זיהומיות במרפאה בניו יורק, מעריך כי הוא טיפל בכ-50 חולי קורונה מאז שהתפרצה המחלה בניו יורק ועד היום. לטענתו, הוא שמע על תופעת לוואי זו בגוף אך הוא מוסיף כי "אנחנו לא בטוחים עדיין עד כמה היא נפוצה". תחושה זו של מעין זמזום בגוף עשויה להיות תוצאה של נוגדנים שנלחמים במחלה ומשבשים את פעילות מערכת העצבים. אך זו רק השערה.

רופאים אחרים סבורים כי ייתכן שתחושה זו היא תופעת לוואי של חום גבוה. יש הטוענים כי זה יכול לקרות אצל אנשים שלא רגילים לסבול מחום גבוה - שמרגישים תחושה של חשמל בגוף. במקרה כזה, הם ממליצים להשתמש בג'ל אלוורה או קרם גוף עדין כדי להקל את התחושה. ד"ר גריפין ממליץ לאנשים שמרגישים כך בסוף המחלה פשוט לתת לזה לעבור מעצמו, משום שזה גם יכול להיות חלק מתופעות הלוואי שנשארות קצת אחרי שמחלימים.

מגפת הקורונה היא אירוע שממשיך להתפתח ולהתעדכן. הדיווח הנוכחי נכון ליום א' (12.04.2020) ועוד עשוי להשתנות. אנחנו משתדלים להביא לכם את הדיווחים העדכניים ביותר, אך חשוב להתעדכן מדי יום ביומו לאור השינויים הרבים.