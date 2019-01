חומץ תפוחים הפך בשנים האחרונות ללא פחות ממשקה פלא, שלפי מקורות מפוקפקים רבים לא רק תורם לבריאות הגוף, אלא גם עוזר לירידה במשקל. אך כעת מומחים רוצים שתדעו שהיתרונות המיוחסים למשקה לא בדיוק מבוססים. מדיכוי תיאבון ועד לניקוי רעלים מהגוף, הנה כל הסגולות הרפואיות שמיוחסות לחומץ תפוחים, שלא באמת הוכחו מדעית.

לא תורם לירידה במשקל

"ישנן הרבה טענות, רובן לא מבוססות על חומץ תפוחים", אומר ד"ר סקוט קהאן, מנהל מרכז הבריאות National Center for Weight and Wellness בארה"ב, לאתר SELF. ד"ר קהאן הוא רופא שמתמחה בהתמודדות עם השמנת-יתר וגם חוקר בתחום. במהלך עבודתו, מטופלים רבים שואלים אותו על סגולותיו של חומץ התפוחים בכל הנוגע לירידה במשקל. הוא טוען באופן חד משמעי שאין בסיס מדעי חזק שתומך בטענות כי חומץ תפוחים עוזר לייעל את תהליך העיכול ובכך תורם לירידה במשקל. הוא ממשיך ואומר כי טענות אלו מופיעות לרוב בכתבי עת קטנים ולא מוכרים ולכן מדובר במאמרים "חסרי משמעות", כשזה נוגע לתמיכה בטענה שחומץ תפוחים טוב לדיאטה. "לחומץ תפוחים אין סגולות שמגבירות את המטבוליזם וממיסות שומן", מוסיפה אבי לנגר, דיאטנית קלינית.

תורם למערכת העיכול? לא בדיוק

בשנים האחרונות, יותר אנשים מודעים לחשיבות של בריאות מערכת העיכול שלנו ובהתאם לכך, רבים מעוניינים להוסיף מזונות פרוביוטיים לתפריט היומי שלהם. מזון פרוביוטי מכיל חיידקים ידידותיים, שהימצאותם במעיים תורמת לבריאות מערכת העיכול ולתהליך עיכול בריא ויעיל. לפי תמרה דאקר-פרומן, דיאטנית קלינית, ישנן מעט הוכחות לכך שמזון פרוביוטי בהכרח תורם לאדם הממוצע. במילים אחרות, חומץ תפוחים נכנס לקטגוריה של מזון פרוביוטי שלא יתרום הרבה לאנשים בריאים. לפי מחקרים, המזונות הפרוביוטיים היעילים ביותר למערכת עיכול חייבים להכיל חיידקים מאוד מסוימים, שלא נמצאים בכל מזון פרוביוטי. אז צריכת חומץ תפוחים לשיפור מערכת העיכול ככל הנראה לא תתרום הרבה, אך זה לא יזיק. ואם אתם סובלים מצרבות או מפגיעה בוושט כתוצאה מצרבת כרונית, כדאי להימנע מחומץ תפוחים.

לא יתרום לניקוי רעלים מהגוף

לפי לנגר, חומץ תפוחים בוודאות לא יתרום לניקוי רעלים מהגוף. הגוף שלנו מסוגל "לנקות" את עצמו והוא עושה זאת באופן יעיל בעזרת הכליות, הכבד והמעיים שלנו. הם עובדים יחד כדי לסלק רעלים ופסולת מהגוף, בצורת שתן וצואה – כל זה תוך ספיגת חומרים מזינים חיוניים מהמזון שאתם אוכלים. "למרות מה שאולי קראתם, אין שום דבר קסום בחומץ תפוחים", מוסיפה לנגר.

עוד ב-mako בריאות:

רגישים בבטן? חומץ תפוחים עשוי לגרום לבחילה

אנשים רבים אוהבים לשתות חומץ תפוחים מהול במים לשמירה על בריאות כללית, אך אצל אנשים מסוימים זה עשוי לגרום לבחילה. אם אתם בעלי קיבה רגישה או אם אתם סובלים מבעיות אחרות בקיבה, חומץ תפוחים פחות מומלץ עבורכם. ממחקר שנעשה ב-2014 נמצא כי חומץ תפוחים יכול לגרום להפחתת התיאבון – משום שהוא גורם לתחושת בחילה לאחר צריכתו. כל דבר שגורם לכם להרגיש לא טוב, כנראה לא יטיב עמכם. אז אם חומץ תפוחים עושה לכם בחילה, הפסיקו לצרוך אותו.

חומץ תפוחים יכול להשפיע על תרופות

אם אתם נוטלים אינסולין או תרופות משתנות – כדאי להיוועץ ברופא לפני שאתם מתחילים לצרוך חומץ תפוחים, מאחר שהוא עשוי להפריע לספיגת התרופה. טוב לאלרגיות? לא בטוח | צילום: ThamKC, Shutterstock

אין הוכחות מדעיות מספקות לגבי שימושים אחרים של חומץ תפוחים

אמנם חומץ תפוחים נחשב לתרופת סבתא לאקנה, שיהוקים, אלרגיות ועוד – מאמר שפורסם ב-2017 בכתב העת Natural Product Research מציין כי נדרשות בדיקות מעמיקות נוספות כדי להבין בדיוק את היתרונות והחסרונות הבריאותיים של חומץ תפוחים. חשוב לציין כי יתרונות נוספים שמיוחסים לחומץ תפוחים, כמו מדכא תיאבון ומווסת לחץ דם, לא הוכחו מדעית באופן חד משמעי.

לצרוך במתינות

למרות שנראה כי מקורות רבים שטוענים כי חומץ תפוחים הוא סופר-פוד לא באמת יודעים על מה הם מדברים, זה לא אומר שאתם צריכים להימנע לחלוטין מחומץ תפוחים. "מחסור בהוכחות מדעיות לא אומר שזה מסוכן או שזה לא יגרום לכם להרגיש בריאים יותר", אומרת לנגר. אם אתם מתכוונים לשלב אותו בתפריט שלכם, מה שחשוב זה איך אתם משלבים אותו.

לנגר ממליצה לא לעבור מינון של שתי כפות ביום וגם ד"ר קהאן אומר שצריכת יתר של חומץ תפוחים עשויה אף להזיק לבריאות שלכם. אנשים רבים משתמשים בחומץ תפוחים לירידה במשקל/שמירה על מערכת העיכול, אך מעטים יודעים כי שימוש מופרז עשוי להרוס את השיניים ואת הוושט. החומציות הגבוהה של חומץ התפוחים גורמת עם הזמן לשחיקה של אמייל השן ויכולה לפגוע בוושט. ובשונה מהמלצות שרצות ברשת על כך שכדאי לשתות חומץ תפוחים על קיבה ריקה בבוקר – דווקא ד"ר קהאן ממליץ תמיד לאכול משהו לפני, כדי למנוע גירוי של מערכת העיכול.