רוצה לגמול את העולם מזיהום סביבתי ופגיעה בבעלי חיים: השחקן ההוליוודי ליאונרדו דיקפריו השקיע לאחרונה בחברת הבשר המתורבת הישראלית ״אלף פארמס״, המפתחת סטייק מתאי בעלי חיים במעבדה. זאת, במסגרת סבב גיוס שהשלימה החברה בחודש יולי, בגובה 105 מיליון דולר. הסכום אותו השקיע דיקפריו לא נחשף, אך במסגרת ההשקעה הודיעה החברה על צירופו לוועד הקיימות המייעץ שלה.

דיקפריו השקיע השנה גם בחברת הבשר המתורבת האמריקאית מוסה מיט, כאשר שתי החברות נחשבות למתקדמות ומבטיחות בתחומן. ההשקעה של דיקפריו בתחום המחובר היטב לעולם הקיימות והתמודדות עם המשבר האקולוגי והאקלימי, אינה מפתיעה. לקראת סוף שנות התשעים, הקים השחקן ההוליוודי קרן שמטרתה להתמקד בקידום מודעות סביבתית. לאורך השנים האחרונות הוא מתמקד במאבק במשבר האקלים ובהתחממות הגלובלית, ומרבה לכתוב על הנושא ולנסות לעורר את הציבור לפעולה. בשנת 2014 דיקפריו נבחר לשליח שלום באו"ם בתחום האקלים. הוא הפיק וביים מספר סרטים, ביניהם גם סרטים תיעודיים, אודות משבר האקלים וחשיבות ההגנה על חיות הבר. ביניהם גם Before the Flood, Ice on Fire, 11th Hour The Ivory Game Virunga, Elephant Crisis Fund short.

בשנת 2019, ערך דיקפריו גיוס כספים נרחב לשיקום ולשמירה על יערות האמזונס, לאחר שריפות עזות שפרצו באזור. חקלאים בברזיל נוהגים לברא את יערות האמזונס באמצעות שריפות, זאת כדי לגדל בקר למאכל אדם. כעת, השקעתו של דיקפריו מתחברת לתקווה של חברות אלף פארמס למוסה מיט לנתק את הקשר שבין הרס סביבתי, אובדן משאבי טבע והרג בעלי חיים, ובין אכילת בשר. זאת, באמצעות פיתוח של נתחי בשר שונים במעבדה.

שוק הבשר המתורבת עשוי להגיע ל-25 מיליארד דולר עד 2030

עם צריכת בשר עולמית שצפויה לגדול ב-40-70% עד שנת 2050, בשר מתורבת מציע פתרון למיגור ההשפעות השליליות של ייצור בקר בקנה מידה תעשייתי. אנליסטים מעריכים כי שוק הבשר המתורבת עשוי להגיע ל-25 מיליארד דולר עד 2030, כחלק מטרנספורמציה רחבה יותר של תחום החלבונים.

על פי מחקר LCA עצמאי, ייצור בקר מתורבת צפוי להפחית את השפעת משק החי השלילית על האקלים ב-92%, זיהום אוויר ב-93%, להשתמש ב-95% פחות קרקעות וב-78% פחות מים בהשוואה לייצור תעשייתי של בקר קונבנציונלי. ייצור בקר מתורבת מאפשר את השימוש באדמה הפנויה לשחזור בתי גידול טבעיים, דבר אשר באופן טבעי יפחית את פליטות גזי החממה, וכן יאפשר לייצר יותר מזון לאוכלוסייה. כמו כן, התהליך האוטומטי שבאמצעותו מיוצר בשר מתורבת, והסביבה הסטרילית בה הוא מיוצר, יבטלו את השימוש באנטיביוטיקה ויפחיתו את הסיכון לפתוגנים, מזהמים ומחלות המזוהות עם חקלאות אינטנסיבית של בעלי חיים.

"אחת הדרכים המשפיעות ביותר בהן נוכל לפתור את משבר האקלים היא באמצעות שינוי של מערכת המזון שלנו. Mosa Meat ו-Aleph Farms מציעות דרכים חדשות לספק את הביקוש העולמי לבקר, תוך כדי פתרון של מספר בעיות דחופות המזוהות כיום עם ייצור בשר בקנה מידה תעשייתי. אני שמח מאוד להצטרף אליהן כיועץ וכמשקיע בעודן מתכוננות להציע בקר מתורבת לצרכנים", אמר דיקפריו.

אלף פארמס הישראלית היא מחברות הבשר המתורבת הוותיקות בזירה המקומית. היא קמה בשנת 2017, כשיתוף פעולה בין קבוצת שטראוס המחזיקה ביחד עם רשות החדשנות הישראלית בחממת הפודטק The Kitchen, ופרופ' שולמית לבנברג מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. הגיוס שאותו השלימה החברה לאחרונה, הינו אחד הגדולים בעולם בתחום הבשר המתורבת, והוא הובל על ידי קרן העושר של איחוד האמירויות ומספר חברות גלובליות מובילות בתחום הבשר.

עד היום, מוצרי בשר מתורבת כמעט ולא אושרו על ידי רגולטורים בעולם, וחברות שונות נמצאות בשלבי התקדמות לאישורם. בשנה שעברה, אישר לראשונה הרגולטור הסינגפורי מכירת נאגטס עוף מבשר מתורבת, של חברת איט ג׳אסט האמריקאית. לפי ההערכות, במהלך השנה הקרובה עשוי גם הרגולטור האמריקאי להתקדם עם אישור מוצרים של חברות שונות, חלקן גם ישראליות. בישראל, הוקם צוות מצומצם לקידום הנושא במשרד הבריאות, אך עד כה אין התקדמות ממשית לאישור המוצרים.

הכתבה פורסמה במקור באתר גלובס