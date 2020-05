View this post on Instagram

סו בוריק, سو بوريك משמעות המילה סו בטורקית היא מים. בוריק מים הוא אחד הטעימים שיש, הוא קיבל את שמו כי עלי הבוריק מתבשלים במים לפני האפייה. אני מכורה לסו בוריק, עד כדי כך שנסעתי 3 פעמים לאדנה כדי לאכול אותו במקום הכי טוב בעולם. בשכונת מוסכים בעיר אדנה שוכנת לה חנות הסו בוריק הקדושה בה מוכרים אך ורק את בורקס המים במגוון של ארבע מליות בלבד. אני מעריצה גדולה של עסקים המוכרים מוצר אחד, הם מגיעים לרמות כל כך מופלאות של דיוק עם השנים. דיוק שלא ניתן להגיע אליו אם מוכרים עוד מוצרים לצידו. טורקיה אהובתי אני כל כך מתגעגעת בחג הזה במיוחד כי התוכניות היו לטוס אלייך בפעם המיליון. אל דאגה תמיד אמצא את דרכי למקומות שאני אוהבת דרך האוכל המופלא שלהם. חג פיטר שמח וחג שבועות שמח לכולם❤ המתכון המלא בסטורי ובהייליטס معنى كلمة سو بالتركي هي ماء. سمي بوريك الماء لانه اوراق البوريك بتنسلق بالماء قبل دخولها الى الفرن. انا مدمنة على السوبوريك لدرجة اني سافرت على أضنة في تركيا ثلاث مرات بس عشان اوكله بأحسن محل بالعالم. في وسط حارة كراجات بأضنه موجود ألذ محل بعمل سوبوريك، ما في عندهم أشياء ثانية. بس سوبوريك بأربع حشوات مختلفة، شاي وفليفلة حراقة وهذا هو. انا بموت على المحلات اللي بتبيع منتوج واحد وبس، لانه هيك صاحب المصلحة مع السنين بصير معلم كبير بمنتوجه. تركيا حبيبتي صار الحكي نيجي هذا العيد ونزورك للمرة المليون بس للأسف الوضع ما بيسمح. ما تقلقوا ابدا لانه دايما بلاقي طريقي للمحلات اللي بحبها عن طريق الأكل. كل عام وانتم بالف خير أعزائي ❤ ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة إن شاء الله. الوصفة الكاملة بالستوري وبالهايلايتس.