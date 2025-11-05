סוף סוף: זוכת מאסטר שף האהובה פותחת מסעדה (עם השותף אייל גולן)

כשוונסה וידל-אביטן עלתה לארץ מצרפת, היא התגוררה באילת. עכשיו היא סוגרת מעגל, ו-6 שנים אחרי שזכתה בעונה ה-8 של מאסטר שף, היא פותחת בעיר מסעדה חדשה שנעה על הציר שבין מסעדת שף למקום בילוי. הכירו את .Leo, מסעדה נוספת שנפתחה ממש עכשיו בעיר הנופש הדרומית, שנדמה שלאחרונה עוברת שדרוג משמעותי בתחום הקולינרי, עד כדי כך שמתחשק לקפוץ אליה רק בשביל לאכול.

מה אוכלים בלאו. החדש באילת | צילום: רוני בלחסן, יחסי ציבור

ונסה וידל-אביטן, זוכת העונה ה-8 של מאסטר שף | צילום: רוני בלחסן, יחסי ציבור

לאו. החדשה ממוקמת במתחם EXPO Eilat, בין אולם האירועים אמיליה למתחם הכנסים ספייס, ווידל-אביטן פתחה אותה עם שני שותפים, האחד הוא היזם האילתי אושרי גבאי ואילו השני הוא לא אחר מאשר אייל גולן, יזם חדש יחסית בעיר שהשקיע מיליונים במתחם ההופעות החדש אקספו, וכעת נכנס גם כשותף בלאו.

לאו. ממשיכה עם הטרנד האחרון בעיר, של בר-מסעדה שהוא גם מקום בילוי, בדומה לזנזי, רופטופ שנפתח בה לאחרונה של איש חיי הלילה זיו שני. מדובר במקום לא פחות מעצום המשתרע על שטח של כ-900 מ"ר. זה מתחיל בכניסה מרשימה וממשיך בחצר פנימית מעוצבת שאליה נכנסים דרך חלל פנימי ענק. הכל בלאו. מעוצב בקווים עגולים ורכים עם תאורה חמה בגווני אדמה, עיצוב שעליו חתומה האדריכלית נופר אוטמזגין-רוסי.

פרסומת





חלל המסעדה הפנימי מחולק לאזורי ישיבה מדורגים ומעוגלים, ומציע סוגי ישיבה שונים: ספות, שולחנות בר וחדרים פרטיים. יש במקום עמדת די.ג'יי, והקצב המוזיקלי עולה ככל שהלילה יורד. בשעה 23:00 המסעדה הופכת לבר של ממש ומציעה גם מופע אש בסגנון שבטי.

לאו. החדשה באילת | צילום: רוני בלחסן, יחסי ציבור

מה אוכלים בלאו.?

התפריט שבנתה וידל-אביטן משלב בין עדינות המטבח הצרפתי לבין טעמים ישראליים עכשוויים. התפריט כולו הוא בקונספט של שרינג - מנות שמומלץ להזמין למרכז שולחן לאכילה משותפת - כך שהוא מתאים בהחלט לחוויית בילוי. אבל מי שלא אוהב לחלוק ימצא פה גם מנות עיקריות של בשרים ודגים.

פרסומת





אפשר למצוא פה את כל החשודים העיקריים שמתאימים למקום כזה, מנות כמו קרפצ'יו אינטיאס עם עגבניות סחוטות, צנונית, צ'ילי, שקדים קלויים, בייבי בזיליקום, מלח ים אטלנטי ושמן זית (74 שקלים); מנת פיש אנד צ'יפס כשאצבעות הדג מצופות בתפו"א (78 שקלים); טטאקי פילה בקר ברוטב אסייתי בטעמים של בוטנים והדרים (94 שקלים); כבד אווז שמוגש על בריוש עם ריבת בצל, מנגו וצ'ילי, רוטב פירות יער, וניל מדגסקר ושבבי בוטנים (160 שקלים) וקבב דג ים שמוגש עם שומר ועגבניות שרי צלויים, כוסברה, צ׳ילי וטעמי אניס (76 שקלים).

בגזרת הקינוחים, הנעשים במקום, יש גלידת מי זהר עם דבש ופיסטוקים מקורמלים, מצופה בקדאיף וחלבה עם רוטב פירות יער (54 שקלים), קרמו לאו, שהוא קרמו שוקולד עם קרנץ קפה, וניל, ופקאן מסוכר (56 שקלים) וגם ורד פאשן, קינוח שכבות של פירות אדומים, שברי מרנג, קראמבל, וניל וסורבה תות (64 שקלים).

המקום הזה לא יהיה עוד בר, כך מבטיחים השותפים, אלא מקום בילוי שיביא לאילת את החיבור השלם בין אוכל מצוין למוזיקה, שירות איכותי ואנרגיה טובה. וידל-אביטן מצדה, מצטרפת לרשימת הזהב של זוכי מאסטר שף שפתחו מסעדות, בינהם אבי לוי (שממש השבוע סגר את המוציא) תום אביב, איתיאלה היאט ומיכל אפשטיין.