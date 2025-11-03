אחרי 14 שנה של הצלחה, בישול מהלב ואהבה עצומה מהקהל - מסעדת המוציא הירושלמית של השף אבי לוי, זוכה העונה השנייה של "מאסטר שף", סוגרת את שעריה. לוי, שהפך את המטבח הצפון אפריקאי-ירושלמי שעליו גדל לחוויה קולינרית ומוסד של ממש בבירה, הודיע הערב על סגירת המסעדה בפוסט אישי ומרגש בחשבון האינסטגרם שלו. "היום לפני 14 שנים נפתחה המוציא בסמטה שוממת בירושלים... ידעתי בדיוק מה אני רוצה, מקום קטן להגיע ולבשל מהלב ולנסות להביא את המטבח שגדלתי עליו", כתב לוי, וסיפר על הדרך הלא פשוטה שעברה המסעדה, שכללה התמודדויות עם מלחמות, מצבים ביטחוניים קשים ומגפה עולמית.





ההחלטה לסגור מגיעה בעקבות ניסיון כושל להכניס זכיין שינהל את המקום. "אחרי שנים כה רבות שאני מסעדן, שף ומנהל החלטתי להכניס זכיין למסעדה ולקחת צעד אחורה בתקווה שהדברים ייעשו בדרך שלי", כותב לוי. אבל המציאות טפחה על פניו: "יש משפט חזק מאוד שאני כל כך מאמין בו, 'אתה מתכנן תוכניות ואלוהים למעלה יושב וצוחק'. זה לא עבד! ובימים האחרונים החלטתי להוריד את השם מהמקום". ההכרזה הזו מסמנת סוף עידן עבור אחת המסעדות הכשרות המבוקשות והמדוברות בארץ, שפעלה ברחוב הראשי של ירושלים מעל עשור ומשכה אליה אלפי סועדים מדי שנה.

אימו של אבי לוי במסעדה | צילום: לין לוי, mako אוכל

בכניסה להמוציא של אבי לוי | צילום: לין לוי, mako אוכל

סיפורה של המוציא שלוב עמוק בסיפורו האישי של לוי, שהשתקם מהתמכרות לסמים, לקח את המטבח הביתי של בית אמא וסבתא, השתמש ברקע המשפחתי המרוקאי והאלג'יראי והפך אותו לחגיגה של טעמים עם טוויסט עדכני. המסעדה, שזכתה בביקורות משבחות והפכה למוקד עלייה לרגל, עברה לפני כעשור למקום גדול ומכובד יותר בכניסה לשוק מחנה יהודה, וחלק בלתי נפרד מקסמה היה ללא ספק נוכחותה של אמו של השף במקום. "אני רוצה להודות לאחת והיחידה, לאמא שלי שאיתי מהיום הראשון שפתחתי את המסעדה בכזו מסירות ונתינה אינסופית", כתב לוי. אמו, מרים לוי, נהגה לשבת במסעדה, לעיתים ליד החלון, ולמלא בצקים, פלפלים ועלי גפן, ממש כמו במטבח הביתי. נוכחותה הפיזית ותרומתה לתפריט המסורתי שימרו את רוח הבית במסעדה, והפכו אותה לחוויה אותנטית באמת – משהו שהקהל הישראלי התאהב בו.