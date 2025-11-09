המצרכים (4 מנות):
למשרה:
אופן ההכנה:
1 מערבבים את כל מרכיבי המשרה היטב.
2 מכניסים את חזות העוף, מעסים מעט, מכסים ומכניסים למקרר לחצי שעה.
3 צולים בנינג'ה גריל על תוכנית M, בין 10 ל-12 דקות.
4 נותנים לעוף לנוח כמה דקות, ואז פורסים או מגישים בשלמותו.
הערות:
** אפשר להשתמש בפפריקה מתוקה או חריפה, לפי הטעם, ואפשר גם להשתמש בפפריקה מעושנת, שתעזור לעוף להפיץ ניחוחות של ביסלי בבית. ילדים מאוד אוהבים את זה.
** את אבקת השום אפשר להחליף ב-2 שיני שום טריות, כתושות. אנחנו התעצלנו.
** אנחנו צלינו את חזות העוף על נייר אפייה. זאת הדרך הכי טובה גם להכין אוכל בזריזות וגם לא לבזבז יותר מדי זמן על הניקיון של הנינג'ה אחרי ההכנה.
** לחצאי פרפר קטנים מספיקות 10 דקות צלייה (אפילו לא חייבים להפוך באמצע). אם מדובר בנתחים גדולים, תנו להם 12 דקות (עדיין לא צריך להפוך באמצע).
** אם יש זמן, אפשר להשרות את העוף גם שעתיים, אבל אחרי חצי שעה הוא כבר לגמרי טעים, והאמת היא שגם אם לא משרים בכלל זה בסדר.