עוף של החיים ועוד 2 סירים שווים לפתיחת השבוע

עוף ותפוחי אדמה בתבנית אחת

אנחנו הכי אוהבים מתכונים שמתחילים במשפט "מכניסים לקערה גדולה את כל המרכיבים". המתכון הזה, לעוף אלוהי עם תפוחי אדמה, מתחיל בדיוק כך ומסתיים כשעל הצלחת שלכם עוף סטיקי ומתקתק עם שומשום ותפוחי אדמה רכים, וכל זה בפחות מעשר דקות עבודה. אם יש לכם טיפה זמן, השאירו את העוף לשעתיים במשרה ורק תרוויחו. אבל גם אם לא, זאת מנה שליטרלי צריך ללקק איתה את האצבעות.

נודלס עם ירקות בסיר אחד

המנה הזו היא סוג של מנת חירום, כזו שמכינים או כשגוועים ברעב וחייבים לאכול עכשיו ומיד, או כשפשוט אין יותר מדי זמן להשקיע ויש פיות להאכיל. היופי הוא שזה פשוט לא ניכר בתוצאה הסופית – יש פה מנת נודלס עם המון ירקות ורוטב מתקתק (וחרפרף, אז אם מגישים אותה לילדים שווה לעשות זאת במתינות, משביעה, בריאה ובאפס מאמץ.

נודלס עם ירקות בסיר אחד | צילום: עידית נרקיס כ"ץ, mako אוכל

פסטה בולונז בסיר אחד

כשתטעמו את הבולונז הזה, לא בטוח שתשימו לב שהוא הוכן בסיר אחד. הטרנד הזה, של פסטה שמתבשלת ברוטב שלה, התחיל לפני כמה שנים ולא נס ליחו. כי למטבח הביתי מדובר בהמצאה גאונית של ממש, חסכונית בזמן ובכלים, עניין חשוב במיוחד בימי השבוע העמוסים. הבולונז הזה הוא לא איזה בולונז ילדים מסכן, להיפך – הרוטב הזה לא מוותר על הירקות ועל היין, והעמילן שמשתחרר מהפסטה המתבשלת בו רק מוסיף עושר למנה.

פסטה בולונז בסיר אחד | צילום: יעל קצב, mako אוכל